MBC收視率有救了！集中火力推出新劇聲望超高，豪氣動作《黑色太陽》&淒美古裝《衣袖紅鑲邊》

這樣看來，曾經一起出演《金科長》成為「龍律CP」的南宮珉跟李俊昊，分別要主演 MBC 的新劇，希望這對好兄弟可以救場成功，兩部都很值得一看呢！

由於線上看劇平台(OTT)的興起，各大電視劇的生態也正在轉變，MBC 近年推出的作品中，即便有好的評價，卻也拿以撐起收視率，接連好幾部作品都無法有好的收視成績，曾經引以為傲的水木時段（每週三、四播出）也收起，轉戰全新的金土（每週五、六播出）時段。

而在金土時段上，MBC 電視台集中資源、預計推出的兩部新劇《黑色太陽》和《衣袖紅鑲邊》，從演員陣容、劇本到製作團隊，都是相當豪華且受到極大的關注，每一回劇照和預告的推出，都能引起極高的討論度，有機會為一直收視低迷的情況，迎來花路。

《金科長》中的「龍律CP」的南宮珉跟李俊昊，各自主演一部 MBC 的新作！



*圖：min_namkoong、le2jh @IG

【《金科長》的經典互動場面】

A．BOBO：按此觀看快轉至03:03



B．一起吃拉麵～：按此觀看快轉至01:15



*圖：KBS Drama@youtube

《黑色太陽》預計在9月17日（下週五）首播，除了有收視保證的南宮珉主演外，朴河宣、金芝恩、張英南、李璟榮、丁文晟…等實力派受到肯定的演員都是主要角色。



《黑色太陽》為2018年MBC劇本大賽獲獎的作品，講述一年前失蹤的國情院情報局的最強要員，為了尋找讓自己墜入深淵的內部背叛者，又回歸到組織後所展開的故事。



而另一部古裝新劇《衣袖紅鑲邊》則計劃在11月初首播，兩大實力派演員2PM李俊昊和李世榮合作，還有氣勢十足的大前輩李德華加盟，光是三強聯手就讓人忍不住期待，還有許多眼熟的人氣演員，推出劇照後就擁有超高的討論度。



《衣袖紅鑲邊》改編自人氣同名小說，講述了想要守護自己幸福生活的宮女，和一個重視國家更甚於愛情的王之間，悲傷淒美的宮廷羅曼史。



▼台詞排練影片，一睹角色在劇中唸台詞的魅力～：



*圖：MBC Drama@official、youtube

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