MBC收视率有救了！集中火力推出新剧声望超高，豪气动作《黑色太阳》&凄美古装《衣袖红镶边》

这样看来，曾经一起出演《金科长》成为「龙律CP」的南宫珉跟李俊昊，分别要主演 MBC 的新剧，希望这对好兄弟可以救场成功，两部都很值得一看呢！

由於线上看剧平台(OTT)的兴起，各大电视剧的生态也正在转变，MBC 近年推出的作品中，即便有好的评价，却也拿以撑起收视率，接连好几部作品都无法有好的收视成绩，曾经引以为傲的水木时段（每周三、四播出）也收起，转战全新的金土（每周五、六播出）时段。

而在金土时段上，MBC 电视台集中资源、预计推出的两部新剧《黑色太阳》和《衣袖红镶边》，从演员阵容、剧本到制作团队，都是相当豪华且受到极大的关注，每一回剧照和预告的推出，都能引起极高的讨论度，有机会为一直收视低迷的情况，迎来花路。

《金科长》中的「龙律CP」的南宫珉跟李俊昊，各自主演一部 MBC 的新作！



*图：min_namkoong、le2jh @IG

【《金科长》的经典互动场面】

A．BOBO：按此观看快转至03:03



B．一起吃拉面～：按此观看快转至01:15



*图：KBS Drama@youtube

《黑色太阳》预计在9月17日（下周五）首播，除了有收视保证的南宫珉主演外，朴河宣、金芝恩、张英南、李璟荣、丁文晟…等实力派受到肯定的演员都是主要角色。



《黑色太阳》为2018年MBC剧本大赛获奖的作品，讲述一年前失踪的国情院情报局的最强要员，为了寻找让自己坠入深渊的内部背叛者，又回归到组织后所展开的故事。



而另一部古装新剧《衣袖红镶边》则计划在11月初首播，两大实力派演员2PM李俊昊和李世荣合作，还有气势十足的大前辈李德华加盟，光是三强联手就让人忍不住期待，还有许多眼熟的人气演员，推出剧照后就拥有超高的讨论度。



《衣袖红镶边》改编自人气同名小说，讲述了想要守护自己幸福生活的宫女，和一个重视国家更甚於爱情的王之间，悲伤凄美的宫廷罗曼史。



▼台词排练影片，一睹角色在剧中念台词的魅力～：



*图：MBC Drama@official、youtube

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