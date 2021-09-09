朴恩斌《戀慕》男裝劇照被讚英氣十足！與「漫撕男」路雲將成為韓劇新高顏值CP

小編一時間還沒認出這位世子是朴恩斌呢！！路雲這次古裝也被大讚！！

KBS 2TV新月火劇《戀慕》將於下月11日首播，官方已陸續發布劇照，引起觀眾期待。

《戀慕》講述身為龍鳳胎中的女孩而被拋棄的的孩子，因身為世孫的哥哥死亡，她女扮男裝取代哥哥成為世子，展開了一場神祕的宮廷愛情劇。

朴恩斌繼《秘密之門》時隔7年再度演出古裝劇，然而身分與模樣完全相反，從嬪妃洪氏搖身一變王世子「李輝」。在宮裡獨自守著秘密的她，面對著孤獨與恐懼，以冷靜的思緒與冷酷的面孔作為武器，戰戰兢兢過著生活。劇照中的她穿著袞龍袍騎在馬背上、拿著弓的造型雌雄莫辨，一公開就吸引不少觀注。

（圖：KBS）

許多網友稱讚其「英氣十足」、「超帥」、「像是漂亮的男人」，有人感嘆：「漂亮和帥氣果然只有一線之隔」，也有人說像是演員朴基雄或是演員鄭泰祐年少時飾演世子的時期。同時還有網友翻出朴恩斌在《秘密之門》的劇照，佐證朴恩斌非常適合古裝，連男裝也毫無違和。

▼朴恩斌於《秘密之門》

（圖：SBS）

懷有秘密的李輝會遇上以老師名義出現在身邊的男子「鄭智雲」，讓自己逐漸線下心防甚至表達戀慕之情，那人就由路雲飾演。鄭智雲早已是中舉的人才，卻對官場不感興趣，反而享受在山野之中，是當時的風雲人物。鄭智雲接到出師命令前往宮中擔任世子李輝的書筵官，命運般的宮廷羅曼史就此拉開序幕……

（圖：KBS）

路雲從在《偶然發現了一天》演過古裝劇，不過時空背景全然不同，從高麗時代改到了朝鮮時代。無論化身哪個年代的男子，路雲依舊是「漫撕男」無誤，網友見了劇照評價：「難道是因為長得帥嗎？韓服也很適合」、「超帥，穿韓服比想像中好」、「為什麼這麼可愛？」、「戴官帽是不是太可愛了？」

▼路雲《偶然發現了一天》中的古裝扮相

（圖：MBC）

網友們光是想像朴恩斌與路雲搭在一起的畫面就興奮不已，兩人儼然是下一波韓劇的「高顏值CP」」，而《戀慕》更早發布的雙人海報中，兩人身高差也非常有話題性。

（圖：KBS）

（封圖：KBS）

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