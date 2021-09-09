朴恩斌《恋慕》男装剧照被赞英气十足！与「漫撕男」路云将成为韩剧新高颜值CP

小编一时间还没认出这位世子是朴恩斌呢！！路云这次古装也被大赞！！

KBS 2TV新月火剧《恋慕》将於下月11日首播，官方已陆续发布剧照，引起观众期待。

《恋慕》讲述身为龙凤胎中的女孩而被抛弃的的孩子，因身为世孙的哥哥死亡，她女扮男装取代哥哥成为世子，展开了一场神秘的宫廷爱情剧。

朴恩斌继《秘密之门》时隔7年再度演出古装剧，然而身分与模样完全相反，从嫔妃洪氏摇身一变王世子「李辉」。在宫里独自守著秘密的她，面对著孤独与恐惧，以冷静的思绪与冷酷的面孔作为武器，战战兢兢过著生活。剧照中的她穿著衮龙袍骑在马背上、拿著弓的造型雌雄莫辨，一公开就吸引不少观注。

（图：KBS）

许多网友称赞其「英气十足」、「超帅」、「像是漂亮的男人」，有人感叹：「漂亮和帅气果然只有一线之隔」，也有人说像是演员朴基雄或是演员郑泰佑年少时饰演世子的时期。同时还有网友翻出朴恩斌在《秘密之门》的剧照，佐证朴恩斌非常适合古装，连男装也毫无违和。

▼朴恩斌於《秘密之门》

（图：SBS）

怀有秘密的李辉会遇上以老师名义出现在身边的男子「郑智云」，让自己逐渐线下心防甚至表达恋慕之情，那人就由路云饰演。郑智云早已是中举的人才，却对官场不感兴趣，反而享受在山野之中，是当时的风云人物。郑智云接到出师命令前往宫中担任世子李辉的书筵官，命运般的宫廷罗曼史就此拉开序幕……

（图：KBS）

路云从在《偶然发现了一天》演过古装剧，不过时空背景全然不同，从高丽时代改到了朝鲜时代。无论化身哪个年代的男子，路云依旧是「漫撕男」无误，网友见了剧照评价：「难道是因为长得帅吗？韩服也很适合」、「超帅，穿韩服比想像中好」、「为什么这么可爱？」、「戴官帽是不是太可爱了？」

▼路云《偶然发现了一天》中的古装扮相

（图：MBC）

网友们光是想像朴恩斌与路云搭在一起的画面就兴奋不已，两人俨然是下一波韩剧的「高颜值CP」」，而《恋慕》更早发布的双人海报中，两人身高差也非常有话题性。

（图：KBS）

（封图：KBS）

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