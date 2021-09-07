《無限挑戰》《玩什麼好呢》王牌PD金泰浩向MBC請辭！離開二十年職場將自立門戶

金泰浩PD請辭！

要說韓國綜藝節目兩大江山，就屬羅䁐錫與金泰浩兩位PD。去年曾有新聞比較兩位的待遇，然而也許是公營電視台是與私營電視台差異，金泰浩所得少很多，不少觀眾為金泰浩抱不平，認為其待遇與貢獻不成比例。

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想不到不到一年，今（7）日午時傳出金泰浩PD向所屬電視台MBC請辭，為電視圈下震撼彈。稍早MBC發布聲明：

「大家好 我們是MBC。金泰浩PD向MBC表明了辭意。金泰浩PD自2001年1月加入MBC，以《無限挑戰》、《玩什麼好呢？》等等，為MBC綜藝節目發展做出了巨大貢獻。」

「MBC和MBC綜藝本部對金泰浩PD的奉獻與努力深表謝意，並為計劃著全新挑戰的金泰浩PD的未來加油。金泰浩PD表示：『雖然從MBC辭職，但是以後想以另一種合作關係與MBC綜藝節目合作。』MBC綜藝本部也相當期待與挑戰多樣內容的金泰浩PD合作。」

「金泰浩PD預計任職到2021年12月為止，在MBC綜藝本部會繼續盡全力製作節目，金泰浩PD也會和目前正製作中的《玩什麼好呢？》後輩PD們繼續引領節目。將來會以更有趣豐富的節目與觀眾見面，謝謝。」

（圖：TVDaily）

金泰浩也在IG上感性發文：「大家好，我們是金泰浩PD，面對新的挑戰，我有話要說。」

「從2001年入社到今年，20年作為MBC綜藝本部PD生活，有很多自豪和幸福的日子。經過汝矣島、一山、上巖MBC，每週嘴上都會說說『無限～挑戰！拍點什麼吧！』」

「所以，即使以魯莽的飛蛾收場，看著日漸多元的平臺和瞬息萬變的內容市場，我決定投身這一潮流。對於未來還沒有確定，只是覺得應該提前對工作時間許久的公司進行說明，所以8月初就表明要離開MBC，進行新的挑戰。」

「因為知道這是我經過長時間的思考後做出的艱難決定，所以MBC也決定尊重我的意願，為我的未來加油。考慮到各種情況，直至2021年12月，會在MBC綜藝本部的原位上盡全力。返還社員證之後，為了更好的內容，也會討論與MBC合作的方式。」

「明年開始要走什麼樣的路還在苦惱中，『世界上沒有不好的內容與創意，只是內容和平臺之間不搭調而已。』對後輩這樣說過，所以想在不同平台呈現多樣的內容，想證明這點是正確的。」

「無論做出什麼樣的選擇，就像之前一樣，不管任何幸運和緣分是否會將我的選擇變成正確答案。在《玩什麼好呢？》2021年所剩的時間裡，會繼續在團隊裡努力給予幫助。以後也請多多支持及喜愛《玩什麼好呢？》謝謝。」



有媒體分析金泰浩離開正是因為線上平台的競爭讓電視圈面臨轉型。據傳金泰浩PD可能會自創工作室，並不會選擇到其他電視台或製作公司，有媒體稱這是「金泰浩未來的『無限挑戰』」。目前除了《玩什麼好呢？》，金泰浩還著手Netflix節目《傻瓜與食客》，與Rain、盧弘喆與李尚順合作。

（封圖：TVDaily、MBC）

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