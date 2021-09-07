《无限挑战》《玩什么好呢》王牌PD金泰浩向MBC请辞！离开二十年职场将自立门户

金泰浩PD请辞！

要说韩国综艺节目两大江山，就属罗䁐锡与金泰浩两位PD。去年曾有新闻比较两位的待遇，然而也许是公营电视台是与私营电视台差异，金泰浩所得少很多，不少观众为金泰浩抱不平，认为其待遇与贡献不成比例。

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想不到不到一年，今（7）日午时传出金泰浩PD向所属电视台MBC请辞，为电视圈下震撼弹。稍早MBC发布声明：

「大家好 我们是MBC。金泰浩PD向MBC表明了辞意。金泰浩PD自2001年1月加入MBC，以《无限挑战》、《玩什么好呢？》等等，为MBC综艺节目发展做出了巨大贡献。」

「MBC和MBC综艺本部对金泰浩PD的奉献与努力深表谢意，并为计划著全新挑战的金泰浩PD的未来加油。金泰浩PD表示：『虽然从MBC辞职，但是以后想以另一种合作关系与MBC综艺节目合作。』MBC综艺本部也相当期待与挑战多样内容的金泰浩PD合作。」

「金泰浩PD预计任职到2021年12月为止，在MBC综艺本部会继续尽全力制作节目，金泰浩PD也会和目前正制作中的《玩什么好呢？》后辈PD们继续引领节目。将来会以更有趣丰富的节目与观众见面，谢谢。」

（图：TVDaily）

金泰浩也在IG上感性发文：「大家好，我们是金泰浩PD，面对新的挑战，我有话要说。」

「从2001年入社到今年，20年作为MBC综艺本部PD生活，有很多自豪和幸福的日子。经过汝矣岛、一山、上岩MBC，每周嘴上都会说说『无限～挑战！拍点什么吧！』」

「所以，即使以鲁莽的飞蛾收场，看著日渐多元的平台和瞬息万变的内容市场，我决定投身这一潮流。对於未来还没有确定，只是觉得应该提前对工作时间许久的公司进行说明，所以8月初就表明要离开MBC，进行新的挑战。」

「因为知道这是我经过长时间的思考后做出的艰难决定，所以MBC也决定尊重我的意愿，为我的未来加油。考虑到各种情况，直至2021年12月，会在MBC综艺本部的原位上尽全力。返还社员证之后，为了更好的内容，也会讨论与MBC合作的方式。」

「明年开始要走什么样的路还在苦恼中，『世界上没有不好的内容与创意，只是内容和平台之间不搭调而已。』对后辈这样说过，所以想在不同平台呈现多样的内容，想证明这点是正确的。」

「无论做出什么样的选择，就像之前一样，不管任何幸运和缘分是否会将我的选择变成正确答案。在《玩什么好呢？》2021年所剩的时间里，会继续在团队里努力给予帮助。以后也请多多支持及喜爱《玩什么好呢？》谢谢。」



有媒体分析金泰浩离开正是因为线上平台的竞争让电视圈面临转型。据传金泰浩PD可能会自创工作室，并不会选择到其他电视台或制作公司，有媒体称这是「金泰浩未来的『无限挑战』」。目前除了《玩什么好呢？》，金泰浩还著手Netflix节目《傻瓜与食客》，与Rain、卢弘喆与李尚顺合作。

（封图：TVDaily、MBC）

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