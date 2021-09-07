《Running Man》梁世燦不忍了！對金鍾國發怒，揚言被懲罰第一個就指名他，結果反轉再反轉～

這一集《Running Man》根本就是復仇電視劇嘛～！最終懲罰真的太有趣了～。XDDD

上週日（9月5日）SBS 熱門綜藝節目《Running Man》邀請到了新劇《You Raise Me Up》的三位主演尹施允、Hani和朴基雄，進行了情侶競賽，外加由劉在錫化身的劉醫師帶領沒被選擇的男人一隊，過程笑料不斷。



中間小遊戲爭取分數時，進行了找出黑手黨的活動，結果在金鍾國發動警察搜查本能的直覺下，輕而易舉地找出了兩名黑手黨，尹施允和梁世燦。



但由於過程咄咄逼人，把梁世燦逼到絕境，最終投票時又說要饒他一命，梁世燦最終不忍放話說：「你厲害啦！你最厲害啦！」氣到臉紅脖子粗，金鍾國的寶貝玩偶世燦是真的生氣了。



吃飯時，剛剛和梁世燦一起當黑手黨的尹施允表示非常委屈，如果是倒數被懲罰的話，一定要指定金鍾國一起被懲罰。



最終，在各項競賽的總和下，獲勝的第1.2名可以免除被指名懲罰，第9.10名確定要被懲罰，但可以指名一個人一起受罰。



▼小滑頭世燦跟調皮鬼在錫的對決也很好笑，放這邊讓大家回顧～！（染料沾越多，分數越高）



＜注意！！！再往下拉，就會看到這一集的結局，如果還沒看節目，又不想被雷，建議不要再往下拉囉～＞

＜雷＞

很巧的是，剛剛當黑手黨的尹施允和梁世燦，剛好就是這一集墊底的兩人，經過討論後，決定要一起懲罰的人是金鍾國！



金鍾國一臉遺憾，沒想到還是要被懲罰，但沒想到的是，這一次節目組的懲罰是加強下肢鍛鍊的深蹲100下，這不就是金鍾國最愛做的事嗎？哪是懲罰！XDDD



本以為害到金鍾國要被懲罰而開心的梁世燦，瞬間又掉到地獄，還被國館長帶著訓練，真的是如同反轉電視劇一般，不到最後都不會知道結果是這樣啊。XD



*圖：《Running Man》@friDay影音

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