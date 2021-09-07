《Running Man》梁世灿不忍了！对金钟国发怒，扬言被惩罚第一个就指名他，结果反转再反转～

这一集《Running Man》根本就是复仇电视剧嘛～！最终惩罚真的太有趣了～。XDDD

上周日（9月5日）SBS 热门综艺节目《Running Man》邀请到了新剧《You Raise Me Up》的三位主演尹施允、Hani和朴基雄，进行了情侣竞赛，外加由刘在锡化身的刘医师带领没被选择的男人一队，过程笑料不断。



中间小游戏争取分数时，进行了找出黑手党的活动，结果在金钟国发动警察搜查本能的直觉下，轻而易举地找出了两名黑手党，尹施允和梁世灿。



但由於过程咄咄逼人，把梁世灿逼到绝境，最终投票时又说要饶他一命，梁世灿最终不忍放话说：「你厉害啦！你最厉害啦！」气到脸红脖子粗，金钟国的宝贝玩偶世灿是真的生气了。



吃饭时，刚刚和梁世灿一起当黑手党的尹施允表示非常委屈，如果是倒数被惩罚的话，一定要指定金钟国一起被惩罚。



最终，在各项竞赛的总和下，获胜的第1.2名可以免除被指名惩罚，第9.10名确定要被惩罚，但可以指名一个人一起受罚。



▼小滑头世灿跟调皮鬼在锡的对决也很好笑，放这边让大家回顾～！（染料沾越多，分数越高）



＜注意！！！再往下拉，就会看到这一集的结局，如果还没看节目，又不想被雷，建议不要再往下拉罗～＞

＜雷＞

很巧的是，刚刚当黑手党的尹施允和梁世灿，刚好就是这一集垫底的两人，经过讨论后，决定要一起惩罚的人是金钟国！



金钟国一脸遗憾，没想到还是要被惩罚，但没想到的是，这一次节目组的惩罚是加强下肢锻炼的深蹲100下，这不就是金钟国最爱做的事吗？哪是惩罚！XDDD



本以为害到金钟国要被惩罚而开心的梁世灿，瞬间又掉到地狱，还被国馆长带著训练，真的是如同反转电视剧一般，不到最后都不会知道结果是这样啊。XD



*图：《Running Man》@friDay影音

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