《紅天機》今晚最新劇照&搶先看：安孝燮從天而降，金裕貞視為救命恩人帶回、貼心照料～！

今晚就要播出第三集了，大家準備好了沒？感覺收視率還會再上升啊！！（PS：MAMAMOO頌樂為劇獻唱第二首 OST 搶先聽。）

SBS 熱門韓劇《紅天機》今晚將迎來第三集的播出，官方也公開了最新劇照和三分鐘搶先看影片，讓期待已久的觀眾們一睹為快。

《紅天機》為絕美畫工洪天起（金裕貞 飾），和失明但能觀星的觀象監－河覽（安孝燮飾）之間的奇幻愛情古裝劇。



*註：男女主角劇中名字原譯「紅天機／河藍」，目前另譯為「洪天起／河覽」。

在上一集中，為了躲避尋仇追趕的洪天起，意外躲進了河覽的轎子，兩人有所接觸，卻讓河覽瞬間魔化變身。



▼ EP.3 搶先看中，洪天起從河覽的懷中醒來，雖然一開始感到害怕，但還是因為河覽憔悴的模樣而感到擔心，最後還是貼心地照料了他，河覽醒來立刻將洪天起反壓制住，心動只要一瞬間啊～！



兩位主角在小時候便有一面之緣，再次重逢後的他們，究竟會引發什麼樣的事件呢？



另外，女團 MAMAMOO頌樂為劇獻唱的第二首 OST，也將在今晚公開。



▼《我是你 你是我》搶先聽：



▼ EP.3 預告：



*圖：SBS Drama@official.播出截圖

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