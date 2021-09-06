《红天机》今晚最新剧照&抢先看：安孝燮从天而降，金裕贞视为救命恩人带回、贴心照料～！

今晚就要播出第三集了，大家准备好了没？感觉收视率还会再上升啊！！（PS：MAMAMOO颂乐为剧献唱第二首 OST 抢先听。）

SBS 热门韩剧《红天机》今晚将迎来第三集的播出，官方也公开了最新剧照和三分钟抢先看影片，让期待已久的观众们一睹为快。

《红天机》为绝美画工洪天起（金裕贞 饰），和失明但能观星的观象监－河览（安孝燮饰）之间的奇幻爱情古装剧。



*注：男女主角剧中名字原译「红天机／河蓝」，目前另译为「洪天起／河览」。

在上一集中，为了躲避寻仇追赶的洪天起，意外躲进了河览的轿子，两人有所接触，却让河览瞬间魔化变身。



▼ EP.3 抢先看中，洪天起从河览的怀中醒来，虽然一开始感到害怕，但还是因为河览憔悴的模样而感到担心，最后还是贴心地照料了他，河览醒来立刻将洪天起反压制住，心动只要一瞬间啊～！



两位主角在小时候便有一面之缘，再次重逢后的他们，究竟会引发什么样的事件呢？



另外，女团 MAMAMOO颂乐为剧献唱的第二首 OST，也将在今晚公开。



▼《我是你 你是我》抢先听：



▼ EP.3 预告：



*图：SBS Drama@official.播出截图

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