以「KAI美女伴舞」出名的no：ze出演《Street Woman Fighter》，顏值和實力再次引發關注！

上月24日開播的Mnet女舞團的競演節目《Street Woman Fighter》里出現了一位讓大家眼前一亮的選手，她就是去年給KAI當伴舞后因為堪比偶像藝人的美貌而備受關注的no：ze！

no：ze（韓文名：노제）這次作為WAYB舞團的隊長出演《Street Woman Fighter》，一出場就因為出眾的外表引起競爭對手們的驚歎：



（圖：《Street Woman Fighter》節目截圖 Youtube@Mnet TV）

其實no：ze去年11月作為EXO成員KAI的歌曲《Mmmh》擔任伴舞時就已經引起不小關注，很多網友認為她的顏值足以作為偶像藝人出道：



這次節目一開始也有人懷疑她會不會只是長得好看、實力不夠，但經過這兩周的比拼，尤其是在隊長階級賽中憑自己的編舞展露身手之後，已經完全被認可是兼具美貌與實力的選手。



LEE JUNG WITH NOZE THEYRE SO POWERFUL !?@((!!!!pic.twitter.com/vemwc9M4IE — (@wydxuis) August 31, 2021

同時，她的IG粉絲數也從節目播出前的60萬迅速漲到100多萬！



（圖：IG@noze_wayb）

no：ze本名叫盧智慧（音，노지홌），身高164cm，1996年2月12日出生於大田市，畢業於明星輩出的翰林藝術高中實用舞蹈專業，不僅是職業舞者還在兩個舞蹈工作室擔任講師。泰民的《Advice》MV裡也有她哦！



不久前no：ze還和時尚雜誌《Harper's BAZAAR》合作拍攝影片，分享她標誌性的Girl Crush貓眼妝容：



no：ze表示：「有些人戴著有色眼鏡看我，我要用實力證明自己。 」YGX隊長LEEJUNG看到她的舞台后直言：「長得那麼漂亮，跳舞又那麼好，簡直是犯規。 」大家是不是也很期待她在接下來的更多優秀表現呢？



（封圖：IG@noze_wayb）

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