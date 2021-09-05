以「KAI美女伴舞」出名的no：ze出演《Street Woman Fighter》，颜值和实力再次引发关注！

上月24日开播的Mnet女舞团的竞演节目《Street Woman Fighter》里出现了一位让大家眼前一亮的选手，她就是去年给KAI当伴舞后因为堪比偶像艺人的美貌而备受关注的no：ze！

no：ze（韩文名：노제）这次作为WAYB舞团的队长出演《Street Woman Fighter》，一出场就因为出众的外表引起竞争对手们的惊叹：



（图：《Street Woman Fighter》节目截图 Youtube@Mnet TV）

其实no：ze去年11月作为EXO成员KAI的歌曲《Mmmh》担任伴舞时就已经引起不小关注，很多网友认为她的颜值足以作为偶像艺人出道：



这次节目一开始也有人怀疑她会不会只是长得好看、实力不够，但经过这两周的比拼，尤其是在队长阶级赛中凭自己的编舞展露身手之后，已经完全被认可是兼具美貌与实力的选手。



LEE JUNG WITH NOZE THEYRE SO POWERFUL !?@((!!!!pic.twitter.com/vemwc9M4IE — (@wydxuis) August 31, 2021

同时，她的IG粉丝数也从节目播出前的60万迅速涨到100多万！



（图：IG@noze_wayb）

no：ze本名叫卢智慧（音，노지홌），身高164cm，1996年2月12日出生於大田市，毕业於明星辈出的翰林艺术高中实用舞蹈专业，不仅是职业舞者还在两个舞蹈工作室担任讲师。泰民的《Advice》MV里也有她哦！



不久前no：ze还和时尚杂志《Harper's BAZAAR》合作拍摄影片，分享她标志性的Girl Crush猫眼妆容：



no：ze表示：「有些人戴著有色眼镜看我，我要用实力证明自己。 」YGX队长LEEJUNG看到她的舞台后直言：「长得那么漂亮，跳舞又那么好，简直是犯规。 」大家是不是也很期待她在接下来的更多优秀表现呢？



（封图：IG@noze_wayb）

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