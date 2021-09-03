誰讓你太童顏了呢！丁海寅：我都34歲了，大家還叫我「國民年下男」

男演員丁海寅因主演了Netflix新劇《D.P：逃兵追緝令》人氣飆升中。

悄無聲息地丁海寅攜新劇《D.P：逃兵追緝令》回歸，一出手就是令人瞠目結舌的成績，短短6集就好評如潮，火到了國外，除了貼近現實的劇情之外，不少人還發現丁海寅的演技越來越好了。



▲Netflix《D.P：逃兵追緝令》

繼《經常請吃飯的漂亮姐姐》中粘人可愛的「小奶狗」，《柳烈的音樂專輯》中滿足大眾想像的「初戀男神」以及《機智牢房生活》 中被誣陷入獄的「傲嬌帥哥上尉」後，這次丁海寅飾演的角色，又一次超出了所有人的想像，是完完全全的硬漢形象，時不時通過動作戲大秀好身手，迷倒一大批女觀眾。



▲《柳烈的音樂專輯》、tvN《機智牢房生活》

在和女神孫藝珍主演的《經常請吃飯的漂亮姐姐》中，丁海寅因扮演喜歡姐姐的年下男，被封為「國民年下男」，該劇播出之後的很長一段時間里還引發了一陣「姐弟戀風潮」。 國民年下男就是丁海寅，丁海寅也就是國民年下男，但他本人似乎對這個稱號並不是十分滿意。 最近宣傳《D.P：逃兵追緝令》的採訪中，丁海寅就提到了此事，無奈地表示：「我都34歲了，怎麼還是年下男。 」



▲jtbc《經常請吃飯的漂亮姐姐》

哈哈哈哈，看過丁海寅採訪的網友們留言稱：「雖然歐巴比我大四歲，但你依舊是我的年下男」、「誰讓你的氣質這麼弟弟呢」、「即使歐巴到了40歲依舊是國民年下男哦」、「主要是歐巴太童顏了，就是弟弟的感覺啊」等。



「首圖：ig@holyhaein」

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