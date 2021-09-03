谁让你太童颜了呢！丁海寅：我都34岁了，大家还叫我「国民年下男」

男演员丁海寅因主演了Netflix新剧《D.P：逃兵追缉令》人气飙升中。

悄无声息地丁海寅携新剧《D.P：逃兵追缉令》回归，一出手就是令人瞠目结舌的成绩，短短6集就好评如潮，火到了国外，除了贴近现实的剧情之外，不少人还发现丁海寅的演技越来越好了。



▲Netflix《D.P：逃兵追缉令》

继《经常请吃饭的漂亮姐姐》中粘人可爱的「小奶狗」，《柳烈的音乐专辑》中满足大众想像的「初恋男神」以及《机智牢房生活》 中被诬陷入狱的「傲娇帅哥上尉」后，这次丁海寅饰演的角色，又一次超出了所有人的想像，是完完全全的硬汉形象，时不时通过动作戏大秀好身手，迷倒一大批女观众。



▲《柳烈的音乐专辑》、tvN《机智牢房生活》

在和女神孙艺珍主演的《经常请吃饭的漂亮姐姐》中，丁海寅因扮演喜欢姐姐的年下男，被封为「国民年下男」，该剧播出之后的很长一段时间里还引发了一阵「姐弟恋风潮」。 国民年下男就是丁海寅，丁海寅也就是国民年下男，但他本人似乎对这个称号并不是十分满意。 最近宣传《D.P：逃兵追缉令》的采访中，丁海寅就提到了此事，无奈地表示：「我都34岁了，怎么还是年下男。 」



▲jtbc《经常请吃饭的漂亮姐姐》

哈哈哈哈，看过丁海寅采访的网友们留言称：「虽然欧巴比我大四岁，但你依旧是我的年下男」、「谁让你的气质这么弟弟呢」、「即使欧巴到了40岁依旧是国民年下男哦」、「主要是欧巴太童颜了，就是弟弟的感觉啊」等。



「首图：ig@holyhaein」

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