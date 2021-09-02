李政宰、朴海秀主演 Netflix《魷魚遊戲》正式預告！「一切只是一場遊戲」存活到最後就能獲得億萬獎金

Netflix 原創劇《魷魚遊戲》由李政宰、朴海秀主演，講述參與了一個神秘生存遊戲的456名參賽者，為了拿下最終優勝，獲得高達456億韓元的獎金，而拼了命的挑戰極限遊戲的故事。

今日（2日）公開正式預告，用畫圈、三角形、方塊的名片上的號碼打電話的基勳（李政宰 飾）在陌生的空間裡睜開眼睛。在令人印象深刻的童話色彩和外觀可疑場所，聚集456名被逼到人生懸崖邊上的參加者。開始前，管理者表示：「如果不想參加，請立刻告知！」給予放棄遊戲的選擇權，但...站在鉅額冠軍獎金面前的參賽者誰都不會放棄。



遊戲正式開始，看似充滿童心的遊戲場馬上變成充滿衝擊和慘叫聲的亂七八糟。參賽者爲了獲得獎金、爲了生存不惜威脅彼此的生命，無法預測的巨大規模的遊戲，究竟誰會成爲這場遊戲的勝者呢？

劇中，李政宰飾演曾在大公司服務的職員「基勳」，因為公司重組，而過著貧苦的生活；朴海秀飾演「尚宇」，出生貧窮家庭，但靠著自身力量考上首爾大學，但因挪用公款面臨人生絕境。此外，還有魏河俊、金珠姈、鄭浩妍、許成泰等演員扮演其他角色，大家都是冒著生命危險參加這場遊戲。



而《魷魚遊戲》由電影《南漢山城》、《熔爐》黃東赫導演執導和編劇，將在17日起在 Netflix 全球同步上線。





（圖：Netflix 《魷魚遊戲》）

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