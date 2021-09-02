李政宰、朴海秀主演 Netflix《鱿鱼游戏》正式预告！「一切只是一场游戏」存活到最后就能获得亿万奖金

Netflix 原创剧《鱿鱼游戏》由李政宰、朴海秀主演，讲述参与了一个神秘生存游戏的456名参赛者，为了拿下最终优胜，获得高达456亿韩元的奖金，而拼了命的挑战极限游戏的故事。

今日（2日）公开正式预告，用画圈、三角形、方块的名片上的号码打电话的基勋（李政宰 饰）在陌生的空间里睁开眼睛。在令人印象深刻的童话色彩和外观可疑场所，聚集456名被逼到人生悬崖边上的参加者。开始前，管理者表示：「如果不想参加，请立刻告知！」给予放弃游戏的选择权，但...站在巨额冠军奖金面前的参赛者谁都不会放弃。



游戏正式开始，看似充满童心的游戏场马上变成充满冲击和惨叫声的乱七八糟。参赛者爲了获得奖金、爲了生存不惜威胁彼此的生命，无法预测的巨大规模的游戏，究竟谁会成爲这场游戏的胜者呢？

剧中，李政宰饰演曾在大公司服务的职员「基勋」，因为公司重组，而过著贫苦的生活；朴海秀饰演「尚宇」，出生贫穷家庭，但靠著自身力量考上首尔大学，但因挪用公款面临人生绝境。此外，还有魏河俊、金珠姈、郑浩妍、许成泰等演员扮演其他角色，大家都是冒著生命危险参加这场游戏。



而《鱿鱼游戏》由电影《南汉山城》、《熔炉》黄东赫导演执导和编剧，将在17日起在 Netflix 全球同步上线。





（图：Netflix 《鱿鱼游戏》）

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