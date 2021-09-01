觀眾敲碗《D.P：逃兵追緝令》第二季！丁海寅透露：「導演和編劇正在寫劇本，他們已經開始行動」

Netflix 原創劇《D.P：逃兵追緝令》，講述抓捕逃兵的「逃兵追緝組」韓浩烈（具教煥 飾）和安俊浩（丁海寅 飾）追捕有著各種故事的人，並面對事先不知道的現實的故事。

劇中，丁海寅以與眾不同的眼光和拳擊的獨特經歷，飾演被調到D.P緝捕組的二等兵「安俊浩」。在拍攝前3個月他就開始練習拳擊，也完美消化剛入伍的二等兵軍紀滿滿的樣子，引領劇情發展。



對國內外的熱烈好評，丁海寅在採訪中表示：「反響很好，目前還沒有實感。聽說在海外也是這樣，反響很熱烈，我認爲除了韓國之外，其他國家也有同感。不僅是軍隊故事，從某種角度來看也是社會的縮影，所以大家應該會有同感。」



播出後，不少觀眾都在敲碗第二季，丁海寅則透露：「我問過導演，導演和編劇好像在寫劇本。他們已經開始行動了，我們只等著收到完成的劇本的那一天。」



他也提到第二季中想要展現「安俊浩」的樣子：「第二季中俊浩的成熟面貌和軍階會有所提升，在最後的場面中應該有人察覺到了，戴著一等兵俊浩。第二季以一等兵開始，所以之後進入生活館，應該會和後輩們發生一些小插曲吧！」





（圖：Netflix＠《D.P：逃兵追緝令》、Netflix、IG@holyhaein）

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