观众敲碗《D.P：逃兵追缉令》第二季！丁海寅透露：「导演和编剧正在写剧本，他们已经开始行动」

Netflix 原创剧《D.P：逃兵追缉令》，讲述抓捕逃兵的「逃兵追缉组」韩浩烈（具教焕 饰）和安俊浩（丁海寅 饰）追捕有著各种故事的人，并面对事先不知道的现实的故事。

剧中，丁海寅以与众不同的眼光和拳击的独特经历，饰演被调到D.P缉捕组的二等兵「安俊浩」。在拍摄前3个月他就开始练习拳击，也完美消化刚入伍的二等兵军纪满满的样子，引领剧情发展。



对国内外的热烈好评，丁海寅在采访中表示：「反响很好，目前还没有实感。听说在海外也是这样，反响很热烈，我认爲除了韩国之外，其他国家也有同感。不仅是军队故事，从某种角度来看也是社会的缩影，所以大家应该会有同感。」



播出后，不少观众都在敲碗第二季，丁海寅则透露：「我问过导演，导演和编剧好像在写剧本。他们已经开始行动了，我们只等著收到完成的剧本的那一天。」



他也提到第二季中想要展现「安俊浩」的样子：「第二季中俊浩的成熟面貌和军阶会有所提升，在最后的场面中应该有人察觉到了，戴著一等兵俊浩。第二季以一等兵开始，所以之后进入生活馆，应该会和后辈们发生一些小插曲吧！」





（图：Netflix＠《D.P：逃兵追缉令》、Netflix、IG@holyhaein）

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