又一部男女神合作的治癒系暖劇！崔秀英將出演新劇《說出你的願望》和池昌旭&成東鎰合作

設定是「沒有生存慾望的男子&充滿活力的女護士」，已經腦補得出他們的同框畫面了～！糟糕小編哭點低，故事簡介已經感覺很催淚了。TAT

最新消息，崔秀英目前被選為新劇《說出你的願望》的女主角，有望與池昌旭和成東鎰兩大實力派演員合作，預計是在9月底開機。

《說出你的願望》以臨終關懷病房所發生的救援故事為背景，一群希望獲得善終的老小孩們，在病患與志願者們的幫助下，達成夢想的勵志喜劇，故事將會充滿感動、歡笑與淚水。

▼池昌旭飾演曾逃過死劫的「尹僑萊」，在現實中掙扎、對人生無欲無求，每當有了熱愛或想法時，就在身上刺青紋身，養成了給自己帶來疼痛的習慣，是一個令人心疼的角色。



＊圖：Glorious Entertainment@Official

▼崔秀英將飾演的角色擁有活力形象、非常注重健康的護士「徐妍珠」，在醫院中最閃耀的人物，給所有人帶來希望的存在。



*圖：Saram娛樂@official

▼成東鎰飾演臨終關懷病院裡的熱血志願服務班長「姜泰植」，院中各種大小事、甚至是有幾個垃圾桶的每一個細節他都瞭若指掌。



＊圖：에이스메이커무비웍스@Official

《說出你的願望》由《謗法》金容完導演執導，選角確定後將會在9月底開機拍攝。

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