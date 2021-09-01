又一部男女神合作的治愈系暖剧！崔秀英将出演新剧《说出你的愿望》和池昌旭&成东镒合作

设定是「没有生存欲望的男子&充满活力的女护士」，已经脑补得出他们的同框画面了～！糟糕小编哭点低，故事简介已经感觉很催泪了。TAT

最新消息，崔秀英目前被选为新剧《说出你的愿望》的女主角，有望与池昌旭和成东镒两大实力派演员合作，预计是在9月底开机。

《说出你的愿望》以临终关怀病房所发生的救援故事为背景，一群希望获得善终的老小孩们，在病患与志愿者们的帮助下，达成梦想的励志喜剧，故事将会充满感动、欢笑与泪水。

▼池昌旭饰演曾逃过死劫的「尹侨莱」，在现实中挣扎、对人生无欲无求，每当有了热爱或想法时，就在身上刺青纹身，养成了给自己带来疼痛的习惯，是一个令人心疼的角色。



＊图：Glorious Entertainment@Official

▼崔秀英将饰演的角色拥有活力形象、非常注重健康的护士「徐妍珠」，在医院中最闪耀的人物，给所有人带来希望的存在。



*图：Saram娱乐@official

▼成东镒饰演临终关怀病院里的热血志愿服务班长「姜泰植」，院中各种大小事、甚至是有几个垃圾桶的每一个细节他都了若指掌。



＊图：에이스메이커무비웍스@Official

《说出你的愿望》由《谤法》金容完导演执导，选角确定后将会在9月底开机拍摄。

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