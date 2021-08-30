「懵鍾戀」是真的！《Running Man》宋智孝開口了：我和金鍾國交往過XD

讓很多RM迷困惑的「宋智孝和金鍾國到底有沒有交往」，關於這個問題終於等到了當事人的回應！

自從Gary退出《Running Man》，「週一情侶」散夥之後，宋智孝和金鍾國在節目裡的互動日漸甜蜜，粉紅氣流不斷，讓不少觀眾逐沉陷在新的CP裡，因為雙方的言行過於自然，開始有觀眾懷疑他們是不是真的在交往。 新一期的《Running Man》中，當事人終於開口了。

節目裡，成員們玩起了「承認遊戲」，各種大爆料。 HAHA一上來就直擊重點，問宋智孝：「你和金鍾國交往過嗎。」 沒想到宋智孝竟！然！承！認！毫不猶豫地承認了！宋智孝接著反擊：「你到現在還想著我嗎？」 節目組更是看熱鬧不嫌事大的公開了HAHA結婚前不停接近宋智孝的影片，逗得全場哈哈大笑。 攻擊戰繼續進行，HAHA又問：「你前天在金鍾國家裡吧。」 沒想到宋智孝又承認了，接著不給HAHA任何喘息機會，反問：「你昨天還在想我吧。」 HAHA聽完之後直接投降，還向老婆星道歉：「真的玩不下去了，高恩雅（星本名）對不起。」



▲SBS《Running Man》

「懵鍾CP」的另一位當事人金鍾國則受到了劉在錫的「攻擊」，劉在錫的最大武器就是「尹恩惠」。 老粉們都知道，金鍾國和尹恩惠在《X-Man》中的曖昧氣氛，即使這已經是10多年前的節目了，到現在這對「周日CP」還不斷被提及，甚至有CP粉調侃「不結婚很難收場」。 而金鍾國一遇到「尹恩惠」這個名字就不知所措，劉在錫對付他的殺手鐧就是「尹恩惠」。 這次也不例外，金鍾國一聽到對方的名字，立即大吼「別說了！」池錫辰更是火上澆油地說道：「恩惠啊，來一次節目吧，RM在等你，都有10年沒見到你了，很想你。 」氣得一旁的金鐘國說：「夠了，能不能停一次，把這段刪了。 」



▲SBS《Running Man》、《X-MAN》

RM編織了怎樣一段的三角戀狗血劇情？ 小編腦補了一下，宋智孝和金鍾國交往過，但金鍾國忘不掉尹恩惠？？ 或者有更多的版本？ 哈哈哈哈哈，只能說綜藝節目真真假假，假假真真，宋智孝「交往過」的坦白到底是真心還是綜藝效果就看各位觀眾如何去看了。不過可以肯定的一點就是尹恩惠絕對是金鍾國過不去的坎，現在所有觀眾都知道了！

「首圖：ig@my_songjihyo、@kjk76」

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