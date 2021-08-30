「懵钟恋」是真的！《Running Man》宋智孝开口了：我和金钟国交往过XD

让很多RM迷困惑的「宋智孝和金钟国到底有没有交往」，关於这个问题终於等到了当事人的回应！

自从Gary退出《Running Man》，「周一情侣」散伙之后，宋智孝和金钟国在节目里的互动日渐甜蜜，粉红气流不断，让不少观众逐沉陷在新的CP里，因为双方的言行过於自然，开始有观众怀疑他们是不是真的在交往。 新一期的《Running Man》中，当事人终於开口了。

节目里，成员们玩起了「承认游戏」，各种大爆料。 HAHA一上来就直击重点，问宋智孝：「你和金钟国交往过吗。」 没想到宋智孝竟！然！承！认！毫不犹豫地承认了！宋智孝接著反击：「你到现在还想著我吗？」 节目组更是看热闹不嫌事大的公开了HAHA结婚前不停接近宋智孝的影片，逗得全场哈哈大笑。 攻击战继续进行，HAHA又问：「你前天在金钟国家里吧。」 没想到宋智孝又承认了，接著不给HAHA任何喘息机会，反问：「你昨天还在想我吧。」 HAHA听完之后直接投降，还向老婆星道歉：「真的玩不下去了，高恩雅（星本名）对不起。」



▲SBS《Running Man》

「懵钟CP」的另一位当事人金钟国则受到了刘在锡的「攻击」，刘在锡的最大武器就是「尹恩惠」。 老粉们都知道，金钟国和尹恩惠在《X-Man》中的暧昧气氛，即使这已经是10多年前的节目了，到现在这对「周日CP」还不断被提及，甚至有CP粉调侃「不结婚很难收场」。 而金钟国一遇到「尹恩惠」这个名字就不知所措，刘在锡对付他的杀手鐧就是「尹恩惠」。 这次也不例外，金钟国一听到对方的名字，立即大吼「别说了！」池锡辰更是火上浇油地说道：「恩惠啊，来一次节目吧，RM在等你，都有10年没见到你了，很想你。 」气得一旁的金钟国说：「够了，能不能停一次，把这段删了。 」



▲SBS《Running Man》、《X-MAN》

RM编织了怎样一段的三角恋狗血剧情？ 小编脑补了一下，宋智孝和金钟国交往过，但金钟国忘不掉尹恩惠？？ 或者有更多的版本？ 哈哈哈哈哈，只能说综艺节目真真假假，假假真真，宋智孝「交往过」的坦白到底是真心还是综艺效果就看各位观众如何去看了。不过可以肯定的一点就是尹恩惠绝对是金钟国过不去的坎，现在所有观众都知道了！

「首图：ig@my_songjihyo、@kjk76」

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