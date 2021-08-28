《認識的哥哥》預告：嘻哈界兩大山脈「CL&鄭埻夏」今晚登場，KPOP女王回歸不看真的太可惜！

【官方搶先看】為嘻哈界帶來緊張感的「CL」和放鬆感的「鄭埻夏」，如同教科書般的這一集將在今晚9點首播。

JTBC 熱門綜藝節目《認識的哥哥》今晚將迎來KPOP女王的回歸，經典女團 2NE1 的隊長 CL solo 亮相，以及喜劇人鄭埻夏以“MC敏智”的副角身分一起上節目，期待兩人的合體能激發出有趣的火花。



▼今晚預告，嘻哈界永遠的女王 CL，與擁有多項才藝的鄭埻夏轉學來啦～：（超想看CL霸氣的LIVE表演！！！）



演藝圈中鄭埻夏是CL的前輩，但嘻哈界來說CL才是前輩，光看氣勢鄭埻夏也忍不住叫CL歐逆～，讓CL瞬間慌張。XD



鄭埻夏口才依舊，還爆料李壽根每次去完《兩天一夜》錄製節目後，都會向自己哭訴，曾經的搭檔姜鎬童則狠狠地瞪了壽根，場面緊張又搞笑。



既然CL來了，就讓人忍不住想請教一些知識Hip hop知識，更自爆不太會用敬語，常常語出驚人。



▼後台短採訪，能和CL一起上節目，鄭埻夏表示就像做夢一樣，感到光榮，CL也對前輩說自己是粉絲，而對CL來說，嘻哈這個領域最重要的就是眼線，氣勢不能輸！



更多有趣的內容就在今晚9點首播的《認識的哥哥》。



*圖：《認識的哥哥》@ friDay影音

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