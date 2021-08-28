《认识的哥哥》预告：嘻哈界两大山脉「CL&郑埻夏」今晚登场，KPOP女王回归不看真的太可惜！

【官方抢先看】为嘻哈界带来紧张感的「CL」和放松感的「郑埻夏」，如同教科书般的这一集将在今晚9点首播。

JTBC 热门综艺节目《认识的哥哥》今晚将迎来KPOP女王的回归，经典女团 2NE1 的队长 CL solo 亮相，以及喜剧人郑埻夏以“MC敏智”的副角身分一起上节目，期待两人的合体能激发出有趣的火花。



▼今晚预告，嘻哈界永远的女王 CL，与拥有多项才艺的郑埻夏转学来啦～：（超想看CL霸气的LIVE表演！！！）



演艺圈中郑埻夏是CL的前辈，但嘻哈界来说CL才是前辈，光看气势郑埻夏也忍不住叫CL欧逆～，让CL瞬间慌张。XD



郑埻夏口才依旧，还爆料李寿根每次去完《两天一夜》录制节目后，都会向自己哭诉，曾经的搭档姜镐童则狠狠地瞪了寿根，场面紧张又搞笑。



既然CL来了，就让人忍不住想请教一些知识Hip hop知识，更自爆不太会用敬语，常常语出惊人。



▼后台短采访，能和CL一起上节目，郑埻夏表示就像做梦一样，感到光荣，CL也对前辈说自己是粉丝，而对CL来说，嘻哈这个领域最重要的就是眼线，气势不能输！



更多有趣的内容就在今晚9点首播的《认识的哥哥》。



*图：《认识的哥哥》@ friDay影音

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