早知道以後要談戀愛，Crush第一次見Joy的時候一定會好好表現，現在後悔也沒用啦XD

如果知道戀情曝光後會被翻出第一次邂逅時的照片，Crush當時一定會好好表現。

這兩日韓娛圈最大的新聞是什麼，必定是嘻哈歌手Crush和大勢女團Red Velvet成員Joy的戀情了，剛剛才開始交往的兩人突然被媒體曝光戀情多少有些不知所措，雙方認愛之後又各自發文安撫粉絲，希望得到粉絲的諒解和支持。

民眾們自然也不會輕易「放過」這對K-POP界的新CP，找出之前的報導細細琢磨，沒想到又有了新收穫。 Crush在和Joy第一次見面時，不僅緊張到大腦空白，更留下了屈辱照等黑歷史，哈哈哈哈。 大家都知道韓國人打招呼都會鞠躬，Crush見到Joy也是如此，只是一低頭再抬起頭來時，脖子上的項鍊正好卡在了下巴處，場面似乎有些尷尬。



接著就是合影，要和美女Joy合影的Crush很激動，以至於表情管理沒做好，於是就有了這張Joy笑起來美美的，Crush翻白眼傻乎乎的經典黑歷史屈辱照。



如果時間可以倒流回到那一天，Crush一定會做好表情管理，絕對不會戴那條丟人的項鍊。 不過小編倒是覺得，Crush是真的看到Joy緊張到發狂，越是想要好好表現越是出錯。



「首圖：ig@_imyour_joy」

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