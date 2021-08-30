早知道以后要谈恋爱，Crush第一次见Joy的时候一定会好好表现，现在后悔也没用啦XD

如果知道恋情曝光后会被翻出第一次邂逅时的照片，Crush当时一定会好好表现。

这两日韩娱圈最大的新闻是什么，必定是嘻哈歌手Crush和大势女团Red Velvet成员Joy的恋情了，刚刚才开始交往的两人突然被媒体曝光恋情多少有些不知所措，双方认爱之后又各自发文安抚粉丝，希望得到粉丝的谅解和支持。

民众们自然也不会轻易「放过」这对K-POP界的新CP，找出之前的报导细细琢磨，没想到又有了新收获。 Crush在和Joy第一次见面时，不仅紧张到大脑空白，更留下了屈辱照等黑历史，哈哈哈哈。 大家都知道韩国人打招呼都会鞠躬，Crush见到Joy也是如此，只是一低头再抬起头来时，脖子上的项炼正好卡在了下巴处，场面似乎有些尴尬。



接著就是合影，要和美女Joy合影的Crush很激动，以至於表情管理没做好，於是就有了这张Joy笑起来美美的，Crush翻白眼傻乎乎的经典黑历史屈辱照。



如果时间可以倒流回到那一天，Crush一定会做好表情管理，绝对不会戴那条丢人的项炼。 不过小编倒是觉得，Crush是真的看到Joy紧张到发狂，越是想要好好表现越是出错。



「首图：ig@_imyour_joy」

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