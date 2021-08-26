【有片】aespa Winter对待猫咪的方式引起争议：大力摸头&尖声学猫叫，吓到猫咪一秒跑走！

【有片】aespa Winter对待猫咪的方式引起争议：大力摸头&尖声学猫叫，吓到猫咪一秒跑走！

明星   2021年8月26日   星期四09:00   Sani   14

很多韩国网友认为Winter明显是在折磨猫咪：「根本是三岁小孩的行为」。

近日有韩国网友发帖分享了一则影片，据说是Winter亲自PO在Bubble里的，影片里Winter一边说「不可以」一边用手指戳和揉猫咪的头，猫咪露出不耐烦的神色、躲避Winter的手，Winter突然大声学猫叫，猫咪似乎受到惊吓，立即跑开了。

原PO说Winter分享这影片似乎是因为「觉得学猫叫猫就会跑开这件事很可爱」，但显然很多网友并不这么认为。影片在韩网引起激烈讨论，单是theqoo的留言数就接近2000条：「为什么觉得吓跑猫咪是好笑的事？」、「看影片的我都被吓了一跳，何况是猫咪」、「猫咪是很容易因为噪音感到压力的动物」、「她的行为好像3岁小孩」、「无法理解这种行为，更无法理解她为何要上传这影片」、「对她感到幻灭，无知得很明显」。

同时也有一些网友觉得没什么大不了：「我也有养狗，难道偶尔学狗叫也算虐待吗？」、「也没有错到要被人骂的程度吧」、「虽然不算做的很对，但以后不再这样就可以了吧」。

（封图：aespa FB）

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留言/评论
  • 整團都黑惹 SM想什麼呢，推出這種黑 又不知道假裝一下的團
    49分前
  • 用到「折磨」這詞有點嚴重吧
    52分前
  • 蝦妹不分國籍
    46分前
  • 折磨？沒那麼嚴重啦，摸貓的部分其實還好，尖叫部分比較有問題，不過也絕對沒那麼嚴重，但是我會避免我的貓咪被別人這樣對待。未來有跟貓咪相處時要多注意，貓咪對聲音很敏感
    49分前
  • 不像在摸頭，在壓頭
    1小时前
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