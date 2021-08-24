《Running Man》劉在錫化身造謠機器，爆料金鍾國稱讚宋智孝好可愛～真想咬一口！

「造謠機器」、「月老大神」、「RM調皮鬼」劉在錫在《Running Man》中，又幫自己增加了一些新綽號～。XDDD

SBS 熱門綜藝節目《Running Man》最新一集（8月22日播出）中，劉在錫化身造謠機器，台詞一次比一次猛，幫金鍾國和宋智孝營造CP氛圍，任何小細節都不放過。

▼這一次邀請到的嘉賓是女團KARA出身的許齡智，和《高等Rapper3》冠軍李泳知，兩人在舞蹈對決上的熱情和拼勁，讓RM成員們看了目瞪口呆。



▼之後，許齡智又和同隊的宋智孝跟全昭旻組成臨時3人女團，大跳S.E.S.的〈I'm your girl〉，三人各跳各的，也順利的完成了表演。



結束後，劉在錫對宋智孝說：「智孝啊，鍾國一直說妳好可愛。」



金鍾國聽了滿臉問號，立刻反駁劉在錫：「你根本都沒看我一眼！！！」、「明明一直背對著我。」一旁成員們也幫忙附和：：「我也看到了。」、「被說中（就生氣）了。」



連宋智孝也接住了劉在錫的梗，害羞地推了一下金鍾國說：「我有這麼可愛嗎？」



金鍾國：「我真沒想到他會冒出這句，這真的是很高招啊。」目的達成的劉在錫在一旁笑得特別開心～，最後又補一句：：「他覺得智孝可愛到想咬她一口。」



金鍾國笑著冷回一句：「哥，要不要讓我真的咬你一口看看。」

劉在錫真的無時無刻都在金鍾國牽線，簡直是專屬的月老啊～。

*圖：《Running Man》@friDay影音

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