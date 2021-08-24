《Running Man》刘在锡化身造谣机器，爆料金钟国称赞宋智孝好可爱～真想咬一口！

「造谣机器」、「月老大神」、「RM调皮鬼」刘在锡在《Running Man》中，又帮自己增加了一些新绰号～。XDDD

SBS 热门综艺节目《Running Man》最新一集（8月22日播出）中，刘在锡化身造谣机器，台词一次比一次猛，帮金钟国和宋智孝营造CP氛围，任何小细节都不放过。

▼这一次邀请到的嘉宾是女团KARA出身的许龄智，和《高等Rapper3》冠军李泳知，两人在舞蹈对决上的热情和拼劲，让RM成员们看了目瞪口呆。



▼之后，许龄智又和同队的宋智孝跟全昭旻组成临时3人女团，大跳S.E.S.的〈I'm your girl〉，三人各跳各的，也顺利的完成了表演。



结束后，刘在锡对宋智孝说：「智孝啊，钟国一直说你好可爱。」



金钟国听了满脸问号，立刻反驳刘在锡：「你根本都没看我一眼！！！」、「明明一直背对著我。」一旁成员们也帮忙附和：：「我也看到了。」、「被说中（就生气）了。」



连宋智孝也接住了刘在锡的梗，害羞地推了一下金钟国说：「我有这么可爱吗？」



金钟国：「我真没想到他会冒出这句，这真的是很高招啊。」目的达成的刘在锡在一旁笑得特别开心～，最后又补一句：：「他觉得智孝可爱到想咬她一口。」



金钟国笑著冷回一句：「哥，要不要让我真的咬你一口看看。」

刘在锡真的无时无刻都在金钟国牵线，简直是专属的月老啊～。

*图：《Running Man》@friDay影音

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