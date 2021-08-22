變身職場人！「浪漫喜劇女王」朴敏英＆「大勢鮮肉」宋江主演新劇《社內戀愛殘酷史》造型曝光！

JTBC新劇《氣象局的人們：社內戀愛殘酷史》（기상청 사람들: 사내연애 잔혹사 편）講述熱帶夜更火熱，比局部暴雨更讓人捉摸不定的氣象局人們工作和戀愛的職場浪漫電視劇。由朴敏英、宋江、尹博和Yura 主演。

朴敏英飾演氣象廳總管2科室的總管預報官「陳夏景」，是個公私分明，精明幹練的腦性女，自我管理強，與所有人劃清界限，性格敏感又挑剔。為了展現精明幹練的職場人形象，朴敏英也剪了中長髮～

今日（22日）官方推特上傳宋江拍攝《氣象局的人們：社內戀愛殘酷史》收到應援咖啡車的認證照，他飾演氣象廳總管2科室的特報員「李時雨」，從小在務農的家庭裡成長，內心深沉又心胸寬廣，是個對天氣付出真心的男人。宋江的作品真的一部接一部，《無法抗拒的他》昨日才剛播出大結局！



另外，《氣象局的人們：社內戀愛殘酷史》由《山茶花開時》車榮勳導演執導，《夫妻的世界》姜銀慶編劇團隊「字Line」旗下的編劇善英合作打造。預計在明年（2022年）播出！



（圖：JTBC、推特＠songkang_staff、IG@rachel_mypark）

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞