变身职场人！「浪漫喜剧女王」朴敏英＆「大势鲜肉」宋江主演新剧《社内恋爱残酷史》造型曝光！

JTBC新剧《气象局的人们：社内恋爱残酷史》（기상청 사람들: 사내연애 잔혹사 편）讲述热带夜更火热，比局部暴雨更让人捉摸不定的气象局人们工作和恋爱的职场浪漫电视剧。由朴敏英、宋江、尹博和Yura 主演。

朴敏英饰演气象厅总管2科室的总管预报官「陈夏景」，是个公私分明，精明干练的脑性女，自我管理强，与所有人划清界限，性格敏感又挑剔。为了展现精明干练的职场人形象，朴敏英也剪了中长发～

今日（22日）官方推特上传宋江拍摄《气象局的人们：社内恋爱残酷史》收到应援咖啡车的认证照，他饰演气象厅总管2科室的特报员「李时雨」，从小在务农的家庭里成长，内心深沉又心胸宽广，是个对天气付出真心的男人。宋江的作品真的一部接一部，《无法抗拒的他》昨日才刚播出大结局！



另外，《气象局的人们：社内恋爱残酷史》由《山茶花开时》车荣勋导演执导，《夫妻的世界》姜银庆编剧团队「字Line」旗下的编剧善英合作打造。预计在明年（2022年）播出！



（图：JTBC、推特＠songkang_staff、IG@rachel_mypark）

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