《機智醫生生活》曹政奭&柳演錫&丁文晟的緣分：都是「搖滾芭比」！哥哥們的腿太讓女生震驚了XD

《機智醫生生活》是部假裝成醫療劇的音樂劇吧，竟然有那麼多位音樂劇演員參演。

以往的醫療劇只有救死扶傷時的緊張感，或者圍繞醫療體系內部的黑暗展開，唯獨只有《機醫》系列是那樣的溫情治癒，99s5人幫展現的不僅是高超的醫術，還有良好的醫患關係，同窗之間的互敬互愛互損，以及對弟子們細膩入微的照顧，為觀眾們構建了一個「烏托邦式」的醫院。 就連演員陣容都堪稱完美，似乎各個都是本色出演。 觀眾們深入了解之後發現多名演員還是音樂劇界的佼佼者，比如曹政奭、田美都、柳演錫、安恩真等。



▲tvN《機智醫生生活》

今天小編要說的是曹政奭、柳演錫和飾演胸外科住院總醫師凃材學的丁文晟，三人有一個共同點就是，他們都演過音樂劇《搖滾芭比》（又譯：《赫德韋格的憤怒樂隊》、《妖型樂與怒》），甚至出演的還是同一個角色-主人公韓素。



▲tvN《機智醫生生活》

曹政奭版本的韓素，深邃的目光和強烈的氣質尤為吸睛。 戴上金色假髮之後眼神都跟著嫵媚起來，宛如女性版妖嬈。



▲ig@shownote_theatre

柳演錫版本的韓素，更加有年輕活力。 不愧是被JYP老闆朴軫泳誇過「看起來很像Blackpink的Rosé」的男人。 我們要相信朴社長的眼光，畢竟他本人都表示：「我對於女子組合有自己的見解，在我看來這是隊內的頂級美貌啊。 」



▲ig@shownote_theatre

丁文晟版本的韓素，完全稱得上是驚豔。 為什麼小編從他的眼神中看到了無奈和絕望？？ 完全看不出是男扮女裝，更像是耀眼且充滿魅力的女演員。



▲ig@shownote_theatre

「首圖：ig@shownote_theatre」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞