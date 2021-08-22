《机智医生生活》曹政奭&柳演锡&丁文晟的缘分：都是「摇滚芭比」！哥哥们的腿太让女生震惊了XD

《机智医生生活》是部假装成医疗剧的音乐剧吧，竟然有那么多位音乐剧演员参演。

以往的医疗剧只有救死扶伤时的紧张感，或者围绕医疗体系内部的黑暗展开，唯独只有《机医》系列是那样的温情治愈，99s5人帮展现的不仅是高超的医术，还有良好的医患关系，同窗之间的互敬互爱互损，以及对弟子们细腻入微的照顾，为观众们构建了一个「乌托邦式」的医院。 就连演员阵容都堪称完美，似乎各个都是本色出演。 观众们深入了解之后发现多名演员还是音乐剧界的佼佼者，比如曹政奭、田美都、柳演锡、安恩真等。



▲tvN《机智医生生活》

今天小编要说的是曹政奭、柳演锡和饰演胸外科住院总医师凃材学的丁文晟，三人有一个共同点就是，他们都演过音乐剧《摇滚芭比》（又译：《赫德韦格的愤怒乐队》、《妖型乐与怒》），甚至出演的还是同一个角色-主人公韩素。



▲tvN《机智医生生活》

曹政奭版本的韩素，深邃的目光和强烈的气质尤为吸睛。 戴上金色假发之后眼神都跟著妩媚起来，宛如女性版妖娆。



▲ig@shownote_theatre

柳演锡版本的韩素，更加有年轻活力。 不愧是被JYP老板朴轸泳夸过「看起来很像Blackpink的Rosé」的男人。 我们要相信朴社长的眼光，毕竟他本人都表示：「我对於女子组合有自己的见解，在我看来这是队内的顶级美貌啊。 」



▲ig@shownote_theatre

丁文晟版本的韩素，完全称得上是惊艳。 为什么小编从他的眼神中看到了无奈和绝望？？ 完全看不出是男扮女装，更像是耀眼且充满魅力的女演员。



▲ig@shownote_theatre

「首图：ig@shownote_theatre」

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