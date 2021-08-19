《我家的熊孩子》SJ替希澈过生日反而整到别人！最可怜莫过於建熙：「原来那不是我的蛋糕」

真的是太荒唐了啦XDDD

《我家的熊孩子》最新EP.254，Super Junior神童、银赫与东海为希澈过生日，吃完生日宴便玩起骰子游戏，游戏中的任务反倒整了别人。

首先是银赫，他打给很久没联络的朴炯植，很小声地喊：「我爱你……」结果对方摸不著头绪问：「你是谁？」希澈在一旁笑翻：「他把你号码删掉了！」银赫问他为何没存电话，最后才说明自己是银赫哥，朴炯植回应：「啊……」



希澈骰到「打给徐章焄哥获得允许去他家玩」。要知道，徐章焄可是非常爱干净的，这个任务根本难如登天。徐章焄听了希澈的要求警觉性很强：「为什么？你在录影吧？」直接戳破了希澈的意图。

过没多久换东海骰到了打给徐章焄的任务，东海劈哩趴啦一口气念完要求，徐章焄回应：「你们在干嘛啊？到底在干嘛啊？那个，我先讲清楚，我正在洗碗，接下来的人我都不会接了。」其他人笑到不行。在此也要说明一下，徐章焄在清洁上非常注重细节，在《脱掉鞋子恢单4Men》洗碗时也曾说自己洗碗需要专注，SJ竟然连续打扰了他XD

徐章焄被打扰不算什么，接下来这位的遭遇会让人感到心疼却又觉得好笑……

希澈一开始打给好友建熙他没接（按：建熙为希澈学生时期至今的好友，已在《熊孩子》露脸好几次），建熙后来回电问希澈：「为什么打来？疯子吗？不是因为我生日才打来吗？」SJ机灵的这四位随即唱起生日快乐歌。



希澈还借花献佛，把自己的蛋糕当作要给建熙的蛋糕了：「你的蛋糕在这里，要祝你生日快乐，马上把蛋糕拍照给你。」四人还录影给建熙，让建熙很感动。建熙在IG发了那张蛋糕照：「谢谢你，我的朋友ㅠㅠ」



过了将近2个月、等到《我家的熊孩子》希澈庆祝生日内容播出后，建熙才知道一切都是骗人的，上传了节目翻拍画面以及SJ当时录的影片说：「哇背叛感……破坏感动……这样打人家后脑勺吗……流下了感动的眼泪，还在Instagram上传了蛋糕照片，结果不是我的蛋糕……你果然是那样的人啊……」希澈留言辩解：「啊我是真的慌了哈哈哈哈哈哈」



不仅如此，希澈也回到2个月前那张蛋糕照下留言：「这些都是假的哈哈哈哈哈哈哈」，建熙回覆：「我会报仇的，等著吧」



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（图：建熙IG@gunheenim 截图、《我家的熊孩子》@YouTube SBS Entertainment 截图）

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