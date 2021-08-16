《Running Man》劉在錫再次呼喚尹恩惠上節目，語重心長叮嚀金鍾國：你跟智孝交往的話先不要公開！

《Running Man》劉在錫再次呼喚尹恩惠上節目，語重心長叮嚀金鍾國：你跟智孝交往的話先不要公開！

綜藝   2021年8月16日   星期一13:00   MiJimin   17

在我們有生之年，能不能看到尹恩惠上節目呢？我們要相信「活久見」的力量！恩惠啊～，上完《認識的哥哥》後就來上《Running Man》吧！

昨天播出的 SBS 人氣綜藝節目《Running Man》又引領了新話題的熱烈討論，大神劉在錫在開場，就直接搬出「尹恩惠」的名字激怒金鍾國，明明這個梗用了好多次，但還是特別好笑。

▼此段影片：

劉在錫問到關於金鍾國邀請宋智孝一起拍片的事情，更將兩人的關係又推向了曖昧的氛圍，瞬間讓金鍾國超緊張，耳朵超紅的反駁也有邀請其他人。

當大家在起鬨兩人是不是交往時，劉在錫表示：「現在還不行，現在不行是因為恩惠終於開口了！」金鍾國立刻推了劉在錫一把，大喊：「別這樣！」其他成員忍不住拍手叫好。

劉在錫繼續說道：「她不是出演了《認識的哥哥》嗎？！」、「這不是很奇怪嗎？恩惠每個節目都上過了，唯獨沒有來上《Running Man》。」金鍾國瞬間把劉在錫推出鏡頭外，進行思想教育。XD 劉在錫也感嘆好久沒有被拉到鏡頭外了～。

回到原位置後，劉在錫語重心長地叮嚀金鍾國：「總之，就算跟智孝交往的話，也先不要公開！」、「直到恩惠（願意）出演之前。」、「雖然很困難，但我會加油的！」

經過這次劉在錫的呼喊，我們是否有機會看到尹恩惠上《Running Man》，或者跟金鍾國同框呢～？

*圖：런닝맨 - 스브스 공식 채널＠youtube

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留言/評論
  • 大神會這樣講基本上懵鍾就是沒交往啦不然不可能一直這樣拿出來玩
    4小時前
  • 真的期待她来一次running man
    4小時前
  • 挺懵鍾😊愛懵鍾🥰他倆可能性極高ㄟ👍
    3小時前
  • 這集開場好鬧喔😆😆 鐘國跟智孝都沒否認交往這件事😁
    5小時前
  • 還是希望鐘國和智孝能快點在一起🙂
    4小時前
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