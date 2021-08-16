《Running Man》劉在錫再次呼喚尹恩惠上節目，語重心長叮嚀金鍾國：你跟智孝交往的話先不要公開！

在我們有生之年，能不能看到尹恩惠上節目呢？我們要相信「活久見」的力量！恩惠啊～，上完《認識的哥哥》後就來上《Running Man》吧！

昨天播出的 SBS 人氣綜藝節目《Running Man》又引領了新話題的熱烈討論，大神劉在錫在開場，就直接搬出「尹恩惠」的名字激怒金鍾國，明明這個梗用了好多次，但還是特別好笑。

▼此段影片：



劉在錫問到關於金鍾國邀請宋智孝一起拍片的事情，更將兩人的關係又推向了曖昧的氛圍，瞬間讓金鍾國超緊張，耳朵超紅的反駁也有邀請其他人。



當大家在起鬨兩人是不是交往時，劉在錫表示：「現在還不行，現在不行是因為恩惠終於開口了！」金鍾國立刻推了劉在錫一把，大喊：「別這樣！」其他成員忍不住拍手叫好。



劉在錫繼續說道：「她不是出演了《認識的哥哥》嗎？！」、「這不是很奇怪嗎？恩惠每個節目都上過了，唯獨沒有來上《Running Man》。」金鍾國瞬間把劉在錫推出鏡頭外，進行思想教育。XD 劉在錫也感嘆好久沒有被拉到鏡頭外了～。



回到原位置後，劉在錫語重心長地叮嚀金鍾國：「總之，就算跟智孝交往的話，也先不要公開！」、「直到恩惠（願意）出演之前。」、「雖然很困難，但我會加油的！」



經過這次劉在錫的呼喊，我們是否有機會看到尹恩惠上《Running Man》，或者跟金鍾國同框呢～？

*圖：런닝맨 - 스브스 공식 채널＠youtube

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