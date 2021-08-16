《Running Man》刘在锡再次呼唤尹恩惠上节目，语重心长叮咛金钟国：你跟智孝交往的话先不要公开！

在我们有生之年，能不能看到尹恩惠上节目呢？我们要相信「活久见」的力量！恩惠啊～，上完《认识的哥哥》后就来上《Running Man》吧！

昨天播出的 SBS 人气综艺节目《Running Man》又引领了新话题的热烈讨论，大神刘在锡在开场，就直接搬出「尹恩惠」的名字激怒金钟国，明明这个梗用了好多次，但还是特别好笑。

▼此段影片：



刘在锡问到关於金钟国邀请宋智孝一起拍片的事情，更将两人的关系又推向了暧昧的氛围，瞬间让金钟国超紧张，耳朵超红的反驳也有邀请其他人。



当大家在起哄两人是不是交往时，刘在锡表示：「现在还不行，现在不行是因为恩惠终於开口了！」金钟国立刻推了刘在锡一把，大喊：「别这样！」其他成员忍不住拍手叫好。



刘在锡继续说道：「她不是出演了《认识的哥哥》吗？！」、「这不是很奇怪吗？恩惠每个节目都上过了，唯独没有来上《Running Man》。」金钟国瞬间把刘在锡推出镜头外，进行思想教育。XD 刘在锡也感叹好久没有被拉到镜头外了～。



回到原位置后，刘在锡语重心长地叮咛金钟国：「总之，就算跟智孝交往的话，也先不要公开！」、「直到恩惠（愿意）出演之前。」、「虽然很困难，但我会加油的！」



经过这次刘在锡的呼喊，我们是否有机会看到尹恩惠上《Running Man》，或者跟金钟国同框呢～？

*图：런닝맨 - 스브스 공식 채널＠youtube

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