《Running Man》刘在锡再次呼唤尹恩惠上节目，语重心长叮咛金钟国：你跟智孝交往的话先不要公开！

《Running Man》刘在锡再次呼唤尹恩惠上节目，语重心长叮咛金钟国：你跟智孝交往的话先不要公开！

综艺   2021年8月16日   星期一13:00   MiJimin   17

在我们有生之年，能不能看到尹恩惠上节目呢？我们要相信「活久见」的力量！恩惠啊～，上完《认识的哥哥》后就来上《Running Man》吧！

昨天播出的 SBS 人气综艺节目《Running Man》又引领了新话题的热烈讨论，大神刘在锡在开场，就直接搬出「尹恩惠」的名字激怒金钟国，明明这个梗用了好多次，但还是特别好笑。

▼此段影片：

刘在锡问到关於金钟国邀请宋智孝一起拍片的事情，更将两人的关系又推向了暧昧的氛围，瞬间让金钟国超紧张，耳朵超红的反驳也有邀请其他人。

当大家在起哄两人是不是交往时，刘在锡表示：「现在还不行，现在不行是因为恩惠终於开口了！」金钟国立刻推了刘在锡一把，大喊：「别这样！」其他成员忍不住拍手叫好。

刘在锡继续说道：「她不是出演了《认识的哥哥》吗？！」、「这不是很奇怪吗？恩惠每个节目都上过了，唯独没有来上《Running Man》。」金钟国瞬间把刘在锡推出镜头外，进行思想教育。XD 刘在锡也感叹好久没有被拉到镜头外了～。

回到原位置后，刘在锡语重心长地叮咛金钟国：「总之，就算跟智孝交往的话，也先不要公开！」、「直到恩惠（愿意）出演之前。」、「虽然很困难，但我会加油的！」

经过这次刘在锡的呼喊，我们是否有机会看到尹恩惠上《Running Man》，或者跟金钟国同框呢～？

*图：런닝맨 - 스브스 공식 채널＠youtube

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留言/评论
  • 大神會這樣講基本上懵鍾就是沒交往啦不然不可能一直這樣拿出來玩
    4小时前
  • 真的期待她来一次running man
    4小时前
  • 挺懵鍾😊愛懵鍾🥰他倆可能性極高ㄟ👍
    3小时前
  • 這集開場好鬧喔😆😆 鐘國跟智孝都沒否認交往這件事😁
    5小时前
  • 還是希望鐘國和智孝能快點在一起🙂
    4小时前
→更多留言...(12)
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