英DJ嗆BTS「不是靠音樂成功」＆抨擊K-pop產業「奴役兒童」，無禮發言招來網友圍攻！

近日，一位英國音樂人在SNS上批評BTS是靠宣傳而不是音樂獲得成功，而且他在幾年前對亞裔的看法及發言也被網友翻出！

這位名叫Mat Zo的英國製作人兼DJ在個人Twitter上連PO多文，抨擊包括BTS在內的整個K-pop產業：「我認為K-pop在西方仍然是小眾市場。 說真的，你個人認識多少K-pop粉絲？ 有沒有可能那些公司大力宣傳BTS其實是因為他們並不成功？不少大公司希望在這裡（西方）複製文化產業的K-Pop模式。 」

Mat Zo稱K-pop粉絲十分「可疑」，因為他們使用卡通頭像，分享的人滿為患的演唱會照片也「十分蹩腳、解析度低」，認為這些照片「有可能是在任何地方拍攝的」。 Mat Zo說：「並不是說它們不是真的，只是讓這一切看起來很假。」



（圖：翻攝自Twitter）

他還批評K-pop行業「把兒童培養成文化偶像」，並與迪士尼相提並論：「K-pop採用這個模式並進行了改進和擴大...K-pop明星的方方面面都在結構控制之下，每個人都知道，但沒有人關心。 」



（圖：翻攝自Twitter）

有粉絲反駁稱BTS的成功來自於ARMY的支持而非公司的推廣，Mat Zo則表示：「沒有人覺得諷刺嗎，一個粉絲俱樂部支持著價值數十億美元、與培養和奴役兒童相關的產業，而這個粉絲俱樂部還自稱ARMY？ 」



（圖：翻攝自Twitter）

Mat Zo還提及BTS和麥當勞的合作：「我認為麥當勞推出BTS套餐不是因為BTS在音樂領域有著最優秀的表現，我認為BTS的成功是因為企業們的大力支持，背後動機明確。」



（圖：翻攝自Twitter）

Mat Zo這番長篇大論的批評引來不少網友關注，而他在幾年前貶低亞裔的發言也被翻了出來。 一名網友留言給Mat Zo討論Doge的話題，然而Mat Zo的回復卻是：「把他送去韓國餐廳吧。 」



（圖：翻攝自Twitter）

此外，Mat Zo還稱亞裔為「yellow fever」、稱K-pop粉絲是「一群看起來很書呆子的韓國女孩」。



（圖：翻攝自Twitter）

受到大量K-pop粉絲聲討後，Mat Zo發表道歉聲明並把Twitter和IG賬戶轉為非公開：「我要為我針對亞裔社區的麻木不仁的言辭和貶損性言論表示誠摯的歉意...我會教育自己不要陷入這種狹隘的偏見。」



（圖：翻攝自Twitter）



（圖：翻攝自Twitter）



（圖：翻攝自Instagram）

（封圖：BTS FB，Youtube@Anjunabeats）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞