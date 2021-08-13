英DJ呛BTS「不是靠音乐成功」＆抨击K-pop产业「奴役儿童」，无礼发言招来网友围攻！

近日，一位英国音乐人在SNS上批评BTS是靠宣传而不是音乐获得成功，而且他在几年前对亚裔的看法及发言也被网友翻出！

这位名叫Mat Zo的英国制作人兼DJ在个人Twitter上连PO多文，抨击包括BTS在内的整个K-pop产业：「我认为K-pop在西方仍然是小众市场。 说真的，你个人认识多少K-pop粉丝？ 有没有可能那些公司大力宣传BTS其实是因为他们并不成功？不少大公司希望在这里（西方）复制文化产业的K-Pop模式。 」

Mat Zo称K-pop粉丝十分「可疑」，因为他们使用卡通头像，分享的人满为患的演唱会照片也「十分蹩脚、解析度低」，认为这些照片「有可能是在任何地方拍摄的」。 Mat Zo说：「并不是说它们不是真的，只是让这一切看起来很假。」



（图：翻摄自Twitter）

他还批评K-pop行业「把儿童培养成文化偶像」，并与迪士尼相提并论：「K-pop采用这个模式并进行了改进和扩大...K-pop明星的方方面面都在结构控制之下，每个人都知道，但没有人关心。 」



（图：翻摄自Twitter）

有粉丝反驳称BTS的成功来自於ARMY的支持而非公司的推广，Mat Zo则表示：「没有人觉得讽刺吗，一个粉丝俱乐部支持著价值数十亿美元、与培养和奴役儿童相关的产业，而这个粉丝俱乐部还自称ARMY？ 」



（图：翻摄自Twitter）

Mat Zo还提及BTS和麦当劳的合作：「我认为麦当劳推出BTS套餐不是因为BTS在音乐领域有著最优秀的表现，我认为BTS的成功是因为企业们的大力支持，背后动机明确。」



（图：翻摄自Twitter）

Mat Zo这番长篇大论的批评引来不少网友关注，而他在几年前贬低亚裔的发言也被翻了出来。 一名网友留言给Mat Zo讨论Doge的话题，然而Mat Zo的回复却是：「把他送去韩国餐厅吧。 」



（图：翻摄自Twitter）

此外，Mat Zo还称亚裔为「yellow fever」、称K-pop粉丝是「一群看起来很书呆子的韩国女孩」。



（图：翻摄自Twitter）

受到大量K-pop粉丝声讨后，Mat Zo发表道歉声明并把Twitter和IG账户转为非公开：「我要为我针对亚裔社区的麻木不仁的言辞和贬损性言论表示诚挚的歉意...我会教育自己不要陷入这种狭隘的偏见。」



（图：翻摄自Twitter）



（图：翻摄自Twitter）



（图：翻摄自Instagram）

（封图：BTS FB，Youtube@Anjunabeats）

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