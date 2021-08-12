勝利案終於落幕！判刑3年&追征11億韓元：9項指控全部成立，當庭逮捕

今日下午，韓國軍事法庭對勝利作出判決：有期徒刑3年、追徵金11.569億！

判決中也有列入性犯罪相關身份信息登錄對象、禁止在相關機構就業，考慮到有逃跑嫌疑故進行當庭逮捕，押送至軍事警察隊內的收容所。

勝利一直否認安排性交易的嫌疑，但YG法人卡中存在向性交易女性支付代價的記錄，軍事法庭認為難以看做勝利對性交易不知情；軍事法庭還認為，勝利通過聊天app和劉仁錫一起有計畫地準備和實施了性招待。裁判部表示：「被告人和劉仁錫共謀，為外國投資者安排多次性交易，並因此獲利不菲。對性進行商品化、傷風敗俗的行為對社會造成惡劣影響。」

對於20億韓元的海外遠征賭博，裁判部表示：「受到大眾關注的藝人的賭博行為對我們社會的健康的勞動意識造成損害，影響重大。把Burning Sun公司資產當做股東私有財產使用、發生口角時因為心情不好就教唆人行使暴力等罪行也十分惡劣。」

此前勝利一直辯稱「沒有安排性交易的動機」，但裁判部沒有接納這一說法；勝利還說聊天室中「叫來幾個服侍得好的女人（잘 주는 애로 불러라）」是打錯字，但裁判部認為：「根據後邊的對話內容來看，聊天時已經在想著發生性關係。」

勝利今日出庭時穿著戰鬥服，裁判部對他的9項嫌疑全部宣佈有罪，每一次宣佈時勝利都彷彿無法承認一樣搖頭，並用雙手撫摸額頭。

判決公佈後，韓國網路社區DCinside的勝利Gallery發佈聲明：「夢想『偉大的蓋茨比』的生活的勝利，最終像蓋茨比的命運一樣迎來了悲劇的狀況，但粉絲決定永遠等待勝利東山再起的那一天。 真心希望勝利直到最後都不要放棄。」



（圖：DCinside 勝利Gallery）

此前勝利在2019年被牽連進Burning Sun事件後一共受到9項指控：違反安排性交易等行為的相關處罰法律（安排性交易），違反性暴力犯罪處罰特例法（偷拍），習慣性賭博，違反外匯交易法，違反特定經濟犯罪加重處罰相關法律（貪污），違反食品衛生法，業務上貪污，教唆特殊暴行等。

勝利被起訴時的嫌疑包括：從2015年12月至2016年1月為海外投資人安排性交易，同時自己也嫖娼；2013年12月開始約三年半的時間里在美國拉斯維加斯多次賭博-133 -期間用掉22億韓元，用賭資借貸100萬美元的籌碼卻未進行任何申報；挪用Burning Sun和Yuri Holdings公司資金；和熟人在酒館喝酒時與其他客人發生口角，遂通過劉仁錫動員黑道進行威脅。

（封圖：TVDaily）

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