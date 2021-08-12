胜利案终於落幕！判刑3年&追征11亿韩元：9项指控全部成立，当庭逮捕

今日下午，韩国军事法庭对胜利作出判决：有期徒刑3年、追徵金11.569亿！

判决中也有列入性犯罪相关身份信息登录对象、禁止在相关机构就业，考虑到有逃跑嫌疑故进行当庭逮捕，押送至军事警察队内的收容所。

胜利一直否认安排性交易的嫌疑，但YG法人卡中存在向性交易女性支付代价的记录，军事法庭认为难以看做胜利对性交易不知情；军事法庭还认为，胜利通过聊天app和刘仁锡一起有计画地准备和实施了性招待。裁判部表示：「被告人和刘仁锡共谋，为外国投资者安排多次性交易，并因此获利不菲。对性进行商品化、伤风败俗的行为对社会造成恶劣影响。」

对於20亿韩元的海外远征赌博，裁判部表示：「受到大众关注的艺人的赌博行为对我们社会的健康的劳动意识造成损害，影响重大。把Burning Sun公司资产当做股东私有财产使用、发生口角时因为心情不好就教唆人行使暴力等罪行也十分恶劣。」

此前胜利一直辩称「没有安排性交易的动机」，但裁判部没有接纳这一说法；胜利还说聊天室中「叫来几个服侍得好的女人（잘 주는 애로 불러라）」是打错字，但裁判部认为：「根据后边的对话内容来看，聊天时已经在想著发生性关系。」

胜利今日出庭时穿著战斗服，裁判部对他的9项嫌疑全部宣布有罪，每一次宣布时胜利都彷佛无法承认一样摇头，并用双手抚摸额头。

判决公布后，韩国网路社区DCinside的胜利Gallery发布声明：「梦想『伟大的盖茨比』的生活的胜利，最终像盖茨比的命运一样迎来了悲剧的状况，但粉丝决定永远等待胜利东山再起的那一天。 真心希望胜利直到最后都不要放弃。」



（图：DCinside 胜利Gallery）

此前胜利在2019年被牵连进Burning Sun事件后一共受到9项指控：违反安排性交易等行为的相关处罚法律（安排性交易），违反性暴力犯罪处罚特例法（偷拍），习惯性赌博，违反外汇交易法，违反特定经济犯罪加重处罚相关法律（贪污），违反食品卫生法，业务上贪污，教唆特殊暴行等。

胜利被起诉时的嫌疑包括：从2015年12月至2016年1月为海外投资人安排性交易，同时自己也嫖娼；2013年12月开始约三年半的时间里在美国拉斯维加斯多次赌博-133 -期间用掉22亿韩元，用赌资借贷100万美元的筹码却未进行任何申报；挪用Burning Sun和Yuri Holdings公司资金；和熟人在酒馆喝酒时与其他客人发生口角，遂通过刘仁锡动员黑道进行威胁。

（封图：TVDaily）

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