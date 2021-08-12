《皇后的品格》千護衛&雅麗公主同框！崔振赫當起男孩們和吳兒璘大電燈泡

這集《我家的熊孩子》真的笑死～MC與鄭容和看得超入戲～

8日播出的綜藝節目《我家的熊孩子》，李太成的兒子李韓勝邀請了兩位朋友遊玩，其中一位朋友是《皇后的品格》童星吳兒璘，疑似是李韓勝的暗戀的對象，沒想到半路殺出程咬金崔振赫XD

韓勝邀請了Trot神童林道亨和兒璘來家裡，三個孩子的互動讓棚內MC們與媽媽（奶奶）們馬上看出一些端倪──韓勝疑似暗戀著兒璘，還和道亨有競爭意識。



三人後來到電子遊樂場玩，曾和兒璘合作《皇后的品格》的崔振赫驚喜出現。兒璘和崔振赫相見歡，直稱讚崔振赫很帥、是自己最喜歡的叔叔，更和崔振赫一起玩騎車電動遊戲，一切場面讓韓勝和道亨看了很不是滋味……



徐章焄與鄭容和（特別MC）看著看著超級入戲，喊著：「韓勝自從崔振赫出現就再也沒笑過了，韓勝白開心了……」「這電視劇我看不下去了，我還是第一次看VCR這麼喘不過去。」



兩位男孩在兒璘面前連吃飯也愛面子，一聽到兒璘喜歡吃辣，就算鼻子紅了、狂擤鼻涕也絕口不說辣。崔振赫看出來了，問起兒璘挑男朋友的標準，還直接問兒璘：「韓勝與道亨兩種類型比較喜歡誰？」兒璘最後選了道亨：「兩個都喜歡，（非得要選的話）更喜歡的是合作過的道型哥哥。」



一聽到這答案，申東燁張大嘴講不出話來，鄭容和甚至拍桌站起來……棚內一陣喧騰，全都替韓勝感到難過。



兒璘接著說自己理想型是長得好看、手好看、帥又呆萌、聲音好聽的人……一聽就是崔振赫啊！她毫不扭捏地說：「叔叔是我理想型中的第一名。」韓勝與道亨默默地一起前往廁所，下了結論：「兒璘好像不喜歡我們，比較喜歡帥氣的崔振赫叔叔。」



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（圖：《我家的熊孩子》@YouTube 레알예능 스브스 截圖）

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