《皇后的品格》千护卫&雅丽公主同框！崔振赫当起男孩们和吴儿璘大电灯泡

这集《我家的熊孩子》真的笑死～MC与郑容和看得超入戏～

8日播出的综艺节目《我家的熊孩子》，李太成的儿子李韩胜邀请了两位朋友游玩，其中一位朋友是《皇后的品格》童星吴儿璘，疑似是李韩胜的暗恋的对象，没想到半路杀出程咬金崔振赫XD

韩胜邀请了Trot神童林道亨和儿璘来家里，三个孩子的互动让棚内MC们与妈妈（奶奶）们马上看出一些端倪――韩胜疑似暗恋著儿璘，还和道亨有竞争意识。



三人后来到电子游乐场玩，曾和儿璘合作《皇后的品格》的崔振赫惊喜出现。儿璘和崔振赫相见欢，直称赞崔振赫很帅、是自己最喜欢的叔叔，更和崔振赫一起玩骑车电动游戏，一切场面让韩胜和道亨看了很不是滋味……



徐章焄与郑容和（特别MC）看著看著超级入戏，喊著：「韩胜自从崔振赫出现就再也没笑过了，韩胜白开心了……」「这电视剧我看不下去了，我还是第一次看VCR这么喘不过去。」



两位男孩在儿璘面前连吃饭也爱面子，一听到儿璘喜欢吃辣，就算鼻子红了、狂擤鼻涕也绝口不说辣。崔振赫看出来了，问起儿璘挑男朋友的标准，还直接问儿璘：「韩胜与道亨两种类型比较喜欢谁？」儿璘最后选了道亨：「两个都喜欢，（非得要选的话）更喜欢的是合作过的道型哥哥。」



一听到这答案，申东烨张大嘴讲不出话来，郑容和甚至拍桌站起来……棚内一阵喧腾，全都替韩胜感到难过。



儿璘接著说自己理想型是长得好看、手好看、帅又呆萌、声音好听的人……一听就是崔振赫啊！她毫不扭捏地说：「叔叔是我理想型中的第一名。」韩胜与道亨默默地一起前往厕所，下了结论：「儿璘好像不喜欢我们，比较喜欢帅气的崔振赫叔叔。」



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（图：《我家的熊孩子》@YouTube 레알예능 스브스 截图）

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