[有片]曹政奭＝李翊俊！一句話鼓勵愛妻Gummy出演《不朽的名曲》：「妳有充分資格坐在那裡！」

在上週播出的《不朽的名曲》節目中進行的是Gummy特輯，大家對於她的歌聲也非常熟悉，出現在各大人氣電視劇中的OST，為電視劇更加分。而當日節目中更找來了實力派歌手HYNN、Ben、BTOB徐恩光、演員朴真珠等演唱大家耳熟能詳的Gummy名曲。



照片:《不朽的名曲》YT影片截圖

Gummy自從2003年出道以來，有許多膾炙人口的歌曲，並且曲風多元，不管是抒情曲或是R&B都能夠駕馭，不過最有特色的還是她哀切並極具辨識度的歌聲，為電視劇演唱OST時更能讓觀眾們融入劇情，也是大家認為實至名歸的OST女王。



照片:《不朽的名曲》YT影片截圖

在節目中Gummy也提到，其實接到了這個節目的邀請，很猶豫到底要不要做為主題藝人出演，她煩惱自己「真的有到被大家稱為傳奇的程度嗎？」於是不停的苦惱著。不過老公曹政奭對她說：「妳值得那個位置，充分地有這樣的資格。」給了她相當大的鼓勵，Gummy也甜蜜地笑著說，老公曹政奭總是在她沒有自信的時候給予他最大的支持，夫妻兩人感情令人羨慕。最後Gummy還說希望能有第二次機會再來到這節目呢!



照片:tvN官方劇照



照片:《不朽的名曲》YT影片截圖

而當日的歌曲也讓我們透過Youtube來回味一下！送上給大家徐恩光所演唱的「雪花」，這是由宋慧喬與趙寅成所演出的《那年冬天風在吹》的OST歌曲！可看到恩光演唱到拿Mic的手微微顫抖著！在主唱面前非常緊張嗎？



新一代的高音女神HYNN朴慧媛也帶來大家熟悉的《雲畫的月光》同名OST主題曲，場邊都幾乎合唱了起來，實力也不亞於Gummy的她，用自己的風格重新演唱這首歌曲，螢幕出現了朴寶劍與金裕貞的畫面，讓人又想念寶劍了呀〜



還有我們被諧星演員耽誤的歌手朴真珠，她也時常展現自己的好歌喉，本次更帶來經典歌曲《太陽的後裔》OST「You Are My Everything」，再度展現出華麗的高音歌唱技巧！



封圖：《不朽的名曲》YT影片截圖 ＆ tvN官方劇照

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