[有片]曹政奭＝李翊俊！一句话鼓励爱妻Gummy出演《不朽的名曲》：「你有充分资格坐在那里！」

在上周播出的《不朽的名曲》节目中进行的是Gummy特辑，大家对於她的歌声也非常熟悉，出现在各大人气电视剧中的OST，为电视剧更加分。而当日节目中更找来了实力派歌手HYNN、Ben、BTOB徐恩光、演员朴真珠等演唱大家耳熟能详的Gummy名曲。



照片:《不朽的名曲》YT影片截图

Gummy自从2003年出道以来，有许多脍炙人口的歌曲，并且曲风多元，不管是抒情曲或是R&B都能够驾驭，不过最有特色的还是她哀切并极具辨识度的歌声，为电视剧演唱OST时更能让观众们融入剧情，也是大家认为实至名归的OST女王。



照片:《不朽的名曲》YT影片截图

在节目中Gummy也提到，其实接到了这个节目的邀请，很犹豫到底要不要做为主题艺人出演，她烦恼自己「真的有到被大家称为传奇的程度吗？」於是不停的苦恼著。不过老公曹政奭对她说：「你值得那个位置，充分地有这样的资格。」给了她相当大的鼓励，Gummy也甜蜜地笑著说，老公曹政奭总是在她没有自信的时候给予他最大的支持，夫妻两人感情令人羡慕。最后Gummy还说希望能有第二次机会再来到这节目呢!



照片:tvN官方剧照



照片:《不朽的名曲》YT影片截图

而当日的歌曲也让我们透过Youtube来回味一下！送上给大家徐恩光所演唱的「雪花」，这是由宋慧乔与赵寅成所演出的《那年冬天风在吹》的OST歌曲！可看到恩光演唱到拿Mic的手微微颤抖著！在主唱面前非常紧张吗？



新一代的高音女神HYNN朴慧媛也带来大家熟悉的《云画的月光》同名OST主题曲，场边都几乎合唱了起来，实力也不亚於Gummy的她，用自己的风格重新演唱这首歌曲，萤幕出现了朴宝剑与金裕贞的画面，让人又想念宝剑了呀〜



还有我们被谐星演员耽误的歌手朴真珠，她也时常展现自己的好歌喉，本次更带来经典歌曲《太阳的后裔》OST「You Are My Everything」，再度展现出华丽的高音歌唱技巧！



封图：《不朽的名曲》YT影片截图 ＆ tvN官方剧照

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