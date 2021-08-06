就算被劉在錫說「不搭」，Lovelyz美珠依舊著迷金宣虎：「他的臉一直在發光」

金宣虎快來《第六感》吧～♡

上週五播出的《第六感2》EP.6中，美珠毫不保留對金宣虎的欣賞，近日被問到相關問題也大方回應，甚至盛讚金宣虎的顏值。

《第六感2》EP.6當集錄影前美珠還徹夜錄了另一檔節目《兩天一夜4》（20210704期），劉在錫看美珠有些精神不濟，和她聊起《兩天一夜4》的金宣虎：「美珠現在迷上宣虎了嗎？」美珠很開心但有些惋惜地回答：「我現在才迷上他。」

（圖：《第六感2》@friDay影音 截圖）

想不到劉在錫主動開起這個話題，卻是要說以下的話：「不知道跟妳講這個好不好……美珠妳別誤會，我能說嗎？……宣虎和妳不搭。」美珠無奈地笑了一下並極力反駁：「才沒有！才沒有！我們是天生一對，站在一起就像一幅畫！我總有一天會做到的……」

（圖：《第六感2》@friDay影音 截圖）

美珠還透露她錄《兩天一夜4》時綁了一撮小沖天砲時，傲嬌(?)的金宣虎稱讚很可愛。美珠講一講嬌羞了起來，還拳擊在場唯二男性成員劉在錫與李相燁，讓李相燁備感委屈。

（圖：《第六感2》@friDay影音 截圖）

前天（4日）美珠受邀SBS廣播節目《兩點出逃Cultwo Show》擔任特別DJ，被聽眾問及是否還著迷於金宣虎，美珠直率地承認並說：「拍《兩天一夜》的時候，金宣虎坐著很帥，站著的樣子讓人更是讓人說不出話來。晚上看金宣虎的臉也在發光，（有了他）就算沒有路燈還是找得到路。」

（圖：《兩點出逃Cultwo Show》@SBS）

美珠的形容讓一些推特網友覺得很可愛，不約而同提到：「一旦迷上金宣虎就回不去了！」不曉得有沒有讀者和美珠一樣呢？

▼《第六感2》相關影片（完整節目台灣可於myVideo或friDay影音收看）



▼也不妨複習美珠出演的《兩天一夜4》（20210704期），官方稱讚她相當努力呢！根本火力全開啊～！（完整節目台灣可於KKTV收看）



（封圖素材：《第六感2》@friDay影音 截圖、金宣虎IG@seonho__kim）

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