就算被刘在锡说「不搭」，Lovelyz美珠依旧著迷金宣虎：「他的脸一直在发光」

金宣虎快来《第六感》吧～♡

上周五播出的《第六感2》EP.6中，美珠毫不保留对金宣虎的欣赏，近日被问到相关问题也大方回应，甚至盛赞金宣虎的颜值。

《第六感2》EP.6当集录影前美珠还彻夜录了另一档节目《两天一夜4》（20210704期），刘在锡看美珠有些精神不济，和她聊起《两天一夜4》的金宣虎：「美珠现在迷上宣虎了吗？」美珠很开心但有些惋惜地回答：「我现在才迷上他。」

（图：《第六感2》@friDay影音 截图）

想不到刘在锡主动开起这个话题，却是要说以下的话：「不知道跟你讲这个好不好……美珠你别误会，我能说吗？……宣虎和你不搭。」美珠无奈地笑了一下并极力反驳：「才没有！才没有！我们是天生一对，站在一起就像一幅画！我总有一天会做到的……」

（图：《第六感2》@friDay影音 截图）

美珠还透露她录《两天一夜4》时绑了一撮小冲天炮时，傲娇(?)的金宣虎称赞很可爱。美珠讲一讲娇羞了起来，还拳击在场唯二男性成员刘在锡与李相烨，让李相烨备感委屈。

（图：《第六感2》@friDay影音 截图）

前天（4日）美珠受邀SBS广播节目《两点出逃Cultwo Show》担任特别DJ，被听众问及是否还著迷於金宣虎，美珠直率地承认并说：「拍《两天一夜》的时候，金宣虎坐著很帅，站著的样子让人更是让人说不出话来。晚上看金宣虎的脸也在发光，（有了他）就算没有路灯还是找得到路。」

（图：《两点出逃Cultwo Show》@SBS）

美珠的形容让一些推特网友觉得很可爱，不约而同提到：「一旦迷上金宣虎就回不去了！」不晓得有没有读者和美珠一样呢？

▼《第六感2》相关影片（完整节目台湾可於myVideo或friDay影音收看）



▼也不妨复习美珠出演的《两天一夜4》（20210704期），官方称赞她相当努力呢！根本火力全开啊～！（完整节目台湾可於KKTV收看）



（封图素材：《第六感2》@friDay影音 截图、金宣虎IG@seonho__kim）

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