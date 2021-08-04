電影《天坑》9月2日在台上映！李光洙「過度認真」讓導演後悔找他演出：「他在拍攝現場絕對不看手機」

由車勝元、金成均與李光洙所主演的災難喜劇電影《天坑》即將於9月2日在台上映，雖然平時因為綜藝節目而總是給大眾搞笑形象的李光洙，其實在拍攝現場可是相當認真的一位演員，同劇的資深演員金成均以及導演都紛紛爆料他驚人的投入程度，並給予讚賞。

演員金成均先是提到，李光洙雖然在《RM》裡總給人背叛的形象，但在拍攝現場卻是相當認真，「總是坐在自己的位置上看著劇本，研究自己要演出的場面。」他還比喻光洙就像是在課堂上老師在說故事時，會打斷老師說「老師這樣進度會來不及」的那種學生。



金成均也透露：「其實李光洙在拍攝現場，絕對不看手機。所以連我想要看的時候也得躲起來偷偷看…」他還說其實李光洙常常幫他拍照，但是是用傳統的底片相機拍好，之後再洗出來送給他，金成均覺得就像是珍藏80、90年代的感性，覺得非常有意思，也稱光洙是一位很浪漫又帥氣的朋友。



同劇的車勝元表示：「我以為他是為了學習才來拍攝現場的，現場的導演、工作人員都很常稱讚光洙，所以我們都會說他們偏愛光洙，感到很嫉妒。導演說我們只要做得像光洙一樣好就好，甚至還拍了光洙在看劇本的照片給我們看！」



但金志勳導演卻無奈爆料：「其實我會請李光洙參演，是希望他在拍攝現場能成為大家的開心果，但他對這部作品的態度太認真了，車勝元為了緩和李光洙拍攝時的情緒也非常辛苦。因為李光洙實在太真摯了，所以我有點後悔請他參演。」這番話也令李光洙聽了哭笑不得。



《天坑》描述剛搬入夢想中的新家，卻遭遇直線墜落到地下500公尺的超大型坑洞裡，他們該怎麼逃出生天呢？《天坑》受到許多海外國際電影節的邀請，也將於9月2日在台正式上映。



照片：車庫娛樂

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