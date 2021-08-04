电影《天坑》9月2日在台上映！李光洙「过度认真」让导演后悔找他演出：「他在拍摄现场绝对不看手机」

电影《天坑》9月2日在台上映！李光洙「过度认真」让导演后悔找他演出：「他在拍摄现场绝对不看手机」

电影   2021年8月4日   星期三17:05   Erin   172

由车胜元、金成均与李光洙所主演的灾难喜剧电影《天坑》即将於9月2日在台上映，虽然平时因为综艺节目而总是给大众搞笑形象的李光洙，其实在拍摄现场可是相当认真的一位演员，同剧的资深演员金成均以及导演都纷纷爆料他惊人的投入程度，并给予赞赏。

演员金成均先是提到，李光洙虽然在《RM》里总给人背叛的形象，但在拍摄现场却是相当认真，「总是坐在自己的位置上看著剧本，研究自己要演出的场面。」他还比喻光洙就像是在课堂上老师在说故事时，会打断老师说「老师这样进度会来不及」的那种学生。

金成均也透露：「其实李光洙在拍摄现场，绝对不看手机。所以连我想要看的时候也得躲起来偷偷看…」他还说其实李光洙常常帮他拍照，但是是用传统的底片相机拍好，之后再洗出来送给他，金成均觉得就像是珍藏80、90年代的感性，觉得非常有意思，也称光洙是一位很浪漫又帅气的朋友。

同剧的车胜元表示：「我以为他是为了学习才来拍摄现场的，现场的导演、工作人员都很常称赞光洙，所以我们都会说他们偏爱光洙，感到很嫉妒。导演说我们只要做得像光洙一样好就好，甚至还拍了光洙在看剧本的照片给我们看！」

但金志勋导演却无奈爆料：「其实我会请李光洙参演，是希望他在拍摄现场能成为大家的开心果，但他对这部作品的态度太认真了，车胜元为了缓和李光洙拍摄时的情绪也非常辛苦。因为李光洙实在太真挚了，所以我有点后悔请他参演。」这番话也令李光洙听了哭笑不得。

《天坑》描述刚搬入梦想中的新家，却遭遇直线坠落到地下500公尺的超大型坑洞里，他们该怎么逃出生天呢？《天坑》受到许多海外国际电影节的邀请，也将於9月2日在台正式上映。

照片：车库娱乐

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留言/评论
  • 光洙本來就是一個演技非常好的演員，他的戲都演的很好，只是太多人都被RM定型（我是從第一集重開七刷的鐵粉😂）
    6小时前
  • 看預告好像很好看，有點刺激🥰
    11小时前
  • 所以他是演員不是諧星喔？
    2小时前
  • 綜藝節目會被定型？RM帶給他的知名度可不小
    8小时前
  • 只是预告看到光洙的身影，就会情不自禁地很想笑
    6小时前
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