朋友和家人的差異！樂童音樂家李燦赫滑倒：IU超驚訝上前攙扶 VS 李秀賢坐在椅子上大笑！

AKMU（樂童音樂家）在26日發行特別合作專輯《NEXT EPISODE》，近日他們也登上IU主持的音樂節目《IU的Palette》。

這次的合作專輯中，IU和他們起演唱《NAKKA》。李燦赫就說道：「在《Ah Puh》（收錄在IU正規專輯《LILAC》中）這首歌之前，就已經和IU談過《NAKKA》這首歌，我們很久以前拿到『IU使用券』...」IU也笑著說：「IU使用券真的使用過的...只有你們。」



三人更帶來《NAKKA》的初Live舞台，除了唱歌外，還加了舞蹈動作，結果...到最後三人都笑場了 XD

IU後來也說：「我當時想...這首歌傳達的是沈重的訊息，我是不是唱得太歡樂了。」李燦赫則說：「其實怕為難你，我剛剛沒有提，其實這首歌要邊跳邊唱。」IU：「怎麼跳？要跳多高？示範一下。」



李燦赫馬上站上椅子跳下來，結果不小心滑到！IU馬上露出驚訝的眼神還去攙扶他：「沒事...自然點...沒人看到。」而妹妹李秀賢則是坐在椅子上大笑出聲，連動都沒有動，不愧是現實兄妹啊（笑）！之後IU還說：「大家都裝作不知道，燦赫他...」但最後IU把這段放在限時動態宣傳：「抱歉把這個選為預告，我是個壞姊姊...」



這也讓不少網友表示：「秀賢的反應 ㅋㅋㅋㅋ 如果是我也會那樣」、「秀賢瞬間表情『啊～那小子怎麼那樣丟人』」、「誰都不知道 哈哈哈哈哈」、「三個人太可愛了」

、「真正的兄妹」等等。而兄妹倆也在節目上和IU聊了很多，大家一定要去看節目和聽他們唱歌啊！



（圖：YouTube@이지금 [IU Official]）

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