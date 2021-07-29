朋友和家人的差异！乐童音乐家李灿赫滑倒：IU超惊讶上前搀扶 VS 李秀贤坐在椅子上大笑！

AKMU（乐童音乐家）在26日发行特别合作专辑《NEXT EPISODE》，近日他们也登上IU主持的音乐节目《IU的Palette》。

这次的合作专辑中，IU和他们起演唱《NAKKA》。李灿赫就说道：「在《Ah Puh》（收录在IU正规专辑《LILAC》中）这首歌之前，就已经和IU谈过《NAKKA》这首歌，我们很久以前拿到『IU使用券』...」IU也笑著说：「IU使用券真的使用过的...只有你们。」



三人更带来《NAKKA》的初Live舞台，除了唱歌外，还加了舞蹈动作，结果...到最后三人都笑场了 XD

IU后来也说：「我当时想...这首歌传达的是沈重的讯息，我是不是唱得太欢乐了。」李灿赫则说：「其实怕为难你，我刚刚没有提，其实这首歌要边跳边唱。」IU：「怎么跳？要跳多高？示范一下。」



李灿赫马上站上椅子跳下来，结果不小心滑到！IU马上露出惊讶的眼神还去搀扶他：「没事...自然点...没人看到。」而妹妹李秀贤则是坐在椅子上大笑出声，连动都没有动，不愧是现实兄妹啊（笑）！之后IU还说：「大家都装作不知道，灿赫他...」但最后IU把这段放在限时动态宣传：「抱歉把这个选为预告，我是个坏姊姊...」



这也让不少网友表示：「秀贤的反应 ㅋㅋㅋㅋ 如果是我也会那样」、「秀贤瞬间表情『啊～那小子怎么那样丢人』」、「谁都不知道 哈哈哈哈哈」、「三个人太可爱了」

、「真正的兄妹」等等。而兄妹俩也在节目上和IU聊了很多，大家一定要去看节目和听他们唱歌啊！



（图：YouTube@이지금 [IU Official]）

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